Ordena Congreso a JMAS detener descargas al río

El Congreso estatal exigió a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez que explique cuál es el proceso que está realizando para detener la descarga de aguas negras contaminantes al río Bravo.

La bancada de Morena denunció que el caudal está siendo contaminado “sin control alguno” y exhibió el acuerdo de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) PFPA/15.7/2C.28.1/00345/2022, que constata que existen descargas de aguas negras, causando por ende una afectación al ecosistema.

El acuerdo de urgente resolución se aprobó ayer por unanimidad, durante la sesión de la Segunda Diputación Permanente de la LXVII Legislatura, integrada por nueve legisladores, de los cuales uno faltó y otro no votó, sin anular su participación.

“La afectación es grande”, expuso el grupo parlamentario morenista.

En el Valle de Juárez, donde se estima hay siete mil hectáreas de cultivos, sobre todo de algodón y alfalfa, que se riegan principalmente con 64 Mm3 de aguas residuales al año, están sufriendo una afectación muy grave, agregó.

“La tierra se está viendo contaminada y por ende no produce en cantidad ni en calidad, por ejemplo el algodón en particular, la planta crece mas no genera el producto, los nogales se ven afectados en la calidad de la nuez”.

La iniciativa expone que el río Bravo –o río Grande, en Estados Unidos– fluye en dirección sur y sureste a través de Colorado y Nuevo México hasta llegar a la ciudad de El Paso (Texas), a partir de donde delimita la frontera sur del estado de Texas y la frontera norte de los estados mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, hasta desaguar en el Golfo de México.

Con 3 mil 34 kilómetros de longitud, es el cuarto río más largo de América del Norte.

Agrega que “de los olores fétidos que se desprenden de este problema ya ni hablamos”.

Cuestiona a la descentralizada quién se hará responsable por las pérdidas millonarias de los agricultores del Valle de Juárez.

En ese sentido, la Sexagésima Séptima Legislatura exhortó a la JMAS para que cesen las descargas de aguas negras en el río Bravo sin control alguno.

Los diputados que votaron esta iniciativa son Óscar Daniel Avitia Arellanes, Georgina Bujanda Ríos, Roberto Carreón Huitrón, María Antonieta Pérez Reyes, Magdalena Rentería Pérez, Yesenia Guadalupe Reyes Calzadías y Ana Georgina Zapata Lucero.

