Cuestiona diputada a JMAS por contaminación del río Bravo

Ciudad Juárez— El Legislativo estatal urgió este lunes a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Ciudad Juárez y demás autoridades correspondientes, expliquen cuál es el proceso para detener la descarga de aguas negras contaminantes al Río Bravo.

La diputada de Morena Antonieta Pérez Reyes, en su propuesta, señaló que el río está siendo contaminado sin un control alguno, al grado de que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), de acuerdo al oficio PFPA/15.7/2C.28.1/00345/2022 ha constatado que en él existen descargas de aguas negras, causando por ende una afectación al ecosistema.

Además, señaló que la afectación es grande, ya que en el Valle de Juárez, donde se estima hay siete mil hectáreas de cultivos, sobre todo algodón y alfalfa, están sufriendo una afectación muy grave, la tierra se está viendo contaminada y por ende no produce en cantidad ni en calidad, por ejemplo el algodón en particular, la planta crece más no genera el producto, los nogales se ven afectados en la calidad de la nuez, y así sucesivamente.