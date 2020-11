Oran a San Lorenzo sanados de Covid

Omar Morales / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Manuel duró varias semanas en cama enfermo de Covid-19, pero nunca perdió la fe y con rezos de él y su familia, le pedía a San Lorenzo le regresara la salud, por eso, tras aliviarse y sentirse en mejores condiciones, él y su esposa fueron al santuario del santo patrono para agradecerle el haber sanado.

Como él, otros juarenses están acudiendo al santuario de San Lorenzo para pedir por la salud de algún familiar o un amigo, pero también quienes van a agradecer y además de ofrecerle una veladora, le rezan varias oraciones; “tenemos que tener fe, y él nos ayudará a mantener la salud”, comenta Manuel, quien ayer martes visitó el templo para dar gracias por su recuperación.

Aunque todos los templos de la ciudad se mantienen cerrados por las restricciones que se están aplicando debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, el santuario de San Lorenzo permanece abierto de las 8:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde para recibir a los feligreses que acostumbran rezarle, comentaron empleados del templo.

Sin embargo, son pocas las personas que van a orar en este sitio, sólo algunas acuden a rezar, pues no todos saben que está abierto diariamente, dijo uno de los trabajadores que se encuentran en este lugar.

Por lo regular, comentó, los fieles vienen a agradecerle a San Lorenzo por algún favor recibido, pero también hay quienes vienen a pedirle algo, y en estos días se trata principalmente de peticiones de salud para la persona que acude, para un pariente o para un amigo.

Sobrevivientes externan su fe

Muestra de la asistencia de los feligreses son la gran cantidad de veladoras que están en el santuario ante la imagen de San Lorenzo, pues con esta ofrenda y el rezo de oraciones se le agradece por la salud, el trabajo o algún otro beneficio que previamente se le pidió, dice Manuel, quien encendió un par de veladoras al santo en agradecimiento por estar sano.

Tras desplazarse arrodillado desde la puerta del templo al altar, Manuel y su esposa rezaron a San Lorenzo para darle gracias porque venció al Covid-19, enfermedad que lo mantuvo en cama por varias semanas, pero de la cual logró salir y ahora, ya recuperado, acudió a darle gracias a su santo.

“La enfermedad me pegó muy duro, fue mucho el tiempo que estuve en la cama y con medicamentos, oxígeno y otros tubos que me conectaron, pero con mucha fe le pedía a San Lorenzo me aliviara y lo hizo; ahora, aquí estoy agradeciéndole porque ya me curé, aún no me siento tan bien como antes, pero ya puedo andar bien y lo primero que quería hacer es venir a darle gracias”, expresó.

Manuel recomendó a la gente cuidarse y hacer caso para no contraer esta enfermedad, de la que dice, no es fácil salir, pero también hay que tener fe y pedir a Dios por la salud.

“San Lorenzo me ayudó a curarme, me dio salud y aquí estoy, dándole gracias, y siempre lo haré”, comenta.