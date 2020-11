Corta CFE el servicio antes de que llegue el recibo, denuncian

Tomada de internet / Algunos usuarios han optado por utilizar la aplicación

Habitantes de diferentes colonias de la ciudad denunciaron a El Diario que en plena pandemia, la Comisión Federal de Electricidad les ha cortado el servicio, antes de que incluso lleguen los recibos de consumo.

Patricia González, quien habita en el fraccionamiento María Isabel, comentó que el 3 de noviembre personal de la paraestatal llegó a cortarle la electricidad después de que el día 2 era su fecha límite de pago, aunque nunca pudo darse cuenta de ello debido a que el recibo no le llegó.

Personal de la CFE le aconsejó que con el número de cuenta que aparece en el recibo anterior, acudiera ese mismo día a un cajero automático a pagar su consumo, aunque fue hasta el día 4 cuando le conectaron el servicio.

“Le dicen a uno que se quede en casa, pero luego llegan y cortan la luz sin darse uno cuenta porque no llegó el documento para ver cuándo se vencía”, expresó.

Habitantes de otros sectores como Jardines de San Pablo, Granjero y La Cuesta, denunciaron la misma situación, en la que aunque la CFE afirma que ya se repartieron, nunca les llegaron los recibos.

En la colonia El Futuro tampoco llegan los recibos de luz a las casas desde hace meses, por lo que Pedro Paz, vecino del sector, explicó que para evitar que les corten el servicio cuenta con la aplicación CFE Contigo, en la que desde su celular se da cuenta de cuándo hay que pagar el servicio.

“Varias veces me pasó que me cortaron la luz porque no llegó el recibo y para evitarme problemas, mejor bajé la aplicación”, dijo.

El Diario buscó la versión de la CFE, sin embargo, hasta el cierre de edición no hubo respuesta.