Obstruyen camiones calles y banquetas

Cortesía / Dos unidades de transporte tapan visibilidad a mujer y sus hijos

Ciudad Juárez— Desde hace tres años vecinos del fraccionamiento Cerradas de San Pedro etapa III han denunciado, tanto pública como oficialmente, la obstrucción de calles y banquetas hecha por más de 10 unidades de transporte público y de personal; sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta por parte de las autoridades.

A pesar de que el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez señala en el artículo 136, fracción I, que “Queda prohibido estacionar por cualquier causa, los vehículos en los lugares siguientes: En las banquetas, camellones, andadores u otras vías reservadas para el libre tránsito de peatones”.

Y en el artículo 139 especifica: “El estacionamiento de vehículos destinados al transporte colectivo urbano o foráneo, que estén fuera de servicio, así como sus terminales, deberán ubicarse fuera de la vía pública”. En este caso los camiones se estacionan a diario en el área residencial del fraccionamiento.

Arturo Fernández, representante del comité de vecinos, señaló que la primera queja la interpuso ante el Departamento de Transporte Público en el 2017 y se le consignó el número de folio 1759, pero no hubo resolución y desde entonces la situación persiste.

“Todos los concesionarios tienen la obligación de habilitar un terreno para estacionamiento exclusivo de sus unidades, no en los fraccionamientos, no arriba de las banquetas, no obstruyendo las esquinas”, dijo Fernández.

Explicó que los vecinos también han realizado denuncias a la Dirección de Tránsito por medio del programa Vigilante Vial, en el que en más de una ocasión enviaron evidencia fotográfica de la situación.

“Los oficiales de Seguridad Vial sólo vienen y le dan una palmadita en el hombro a los choferes, les dicen ‘mire, señor, usted no puede estacionarse aquí’, pero si ya les llamaron la atención y no entienden que tienen la facultad de llamar una grúa y retirarlos”, señaló.

Las unidades de transporte público y personal rompen varias reglas viales al interior del fraccionamiento Cerradas de San Pedro etapa III: están estacionadas en la vía pública, paradas arriba de las banquetas y sobre franjas amarillas, obstruyen esquinas y la visión de los conductores, además de que tapan señalamientos viales.

“El Municipio no hace absolutamente nada, Ciudad Juárez tiene muchísimos problemas y los directores de las dependencias no se mueven, por eso los negocios y camiones se adueñan de las calles”, dijo Fernández.

