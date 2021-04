Fallas de alto riesgo en el multimodal

El Diario de Juárez / Gaza vial

Ciudad Juárez— Vecinos de los sectores en los que el Gobierno del Estado realiza obras del corredor multimodal señalaron más irregularidades en diferentes tramos de la obra, que podrían ocasionar muertes como la de hace una semana en la gaza de Juan Pablo II y Villarreal Torres.

Aseguraron que desde su construcción advirtieron a las autoridades sobre los desperfectos, sin que les prestaran atención.

Christian Hernández, integrante de la asamblea de vecinos, dijo que la agrupación se formó desde que inició el cierre de calles para realizar las obras, por lo que habitantes se dieron a la tarea de analizarlas.

Señaló que muchos de ellos tienen un nivel educativo alto, entre los que se encuentran ingenieros civiles que laboran para importantes empresas constructoras.

Gaza vial

Sobre la gaza de Juan Pablo II y Villarreal Torres, Hernández advirtió que los carriles están muy ladeados en la parte de la joroba y tienden a cerrarse precisamente por la curvatura del puente.

Señaló que sólo existen dos entradas al sector donde habitan unas mil 500 familias, que son las calles Paseo del Nogal y Paseo de Aragón, por lo que al bajar de la gaza se vuelve muy difícil que los automovilistas se puedan orillar sobre el Juan Pablo ll hacia dichos accesos.

“Y es inevitable porque ese sector sólo tiene dos entradas, una por el Villarreal Torres y otra por el Cuatro Siglos (Juan Pablo ll), que es la calle del Oxxo, y en altas velocidades en un momento congestionado se vuelve muy complejo que los residentes puedan entrar”, mencionó.

Paso a desnivel Tres Torres

Indicó que en el paso a desnivel de Tres Torres, sobre el bulevar Francisco Villarreal Torres, los carriles son sumamente angostos para una vía libre donde se supone que transitará el flujo vehicular a alta velocidad.

“Se vuelve muy complejo que vayan a poder entrar de forma segura al paso a desnivel dado lo diminuto de los carriles. Además, el paso a desnivel tiene otras irregularidades, por ejemplo la gente que sale de Tres Torres no se puede incorporar a la parte central de Villarreal Torres porque todas las entradas se encuentran bloqueadas, dado que será una vialidad de alta velocidad”, refirió.

“Hasta donde se podrán incorporar será cerca de Cuatro Siglos y Villarreal Torres, entonces si se fija vuelve ineficiente la salida de alta velocidad o el flujo del desahogo de la avenida Valle del Sol”, destacó.

Hernández dijo que hay una zona donde se termina un carril lateral de norte a sur por la Villarreal. “Son dos carriles de alta velocidad que al llegar a la altura de Tres Torres se cierran por no tener el espacio suficiente para que los automovilistas del carril central se puedan incorporar”.

“Aparte hay una zona donde se supone que la gente se debería incorporar al carril central. Si viene por el lateral para poderse incorporar al carril central tiene que agarrar la entrada pasando Tres Torres al lado izquierdo. En realidad fue un paso que habilitaron provisionalmente cuando hicieron la construcción y ya lo dejaron como paso oficial porque ya no hay otra forma de entrar a los carriles centrales, a menos de que pasemos el puente de Plaza Sendero”, explicó.

Señaló que la obra no está bien diseñada, porque el flujo vehicular de la zona de Valle del Sol, Hacienda del Nogal, Jardines de Aragón y Country Senecú no tiene forma de utilizar la gaza vial si no es por medio de ese paso, el cual consideran totalmente inseguro.

“Luego está otra zona donde en teoría en la incorporación al carril central se encuentra un pedazo de terracería, y así lo van a dejar. Tiene unas delimitaciones con vallas de concreto que no permiten la incorporación y ahí se acaba el carril; es un alto riesgo, ya lo van a ver cuando comience el flujo vehicular normal, que la gente no es que no vaya a tener la precaución, la obra está mal diseñada”, enfatizó.

Dijo que después de las protestas que hizo el grupo de vecinos tras el accidente en la gaza, en el que murió una persona, se empezaron a hacer reparaciones en la obra que ya habían entregado en la calle Arizona.

Puente Teófilo Borunda y Villarreal

Hernández explicó que para incorporarse a este puente, al circular de norte a sur hay una joroba en el carril de la izquierda, la cual también en peligrosa.

“Cuando vengan los vehículos a alta velocidad eso va a ser un tipo de lomita y va a hacer que los vehículos pierdan el control”, comentó.

Mencionó que en este puente en específico, debido a que aún no ha sido inaugurado, no han podido ver el resto de las irregularidades.

Dijo que la asamblea de vecinos está formada por habitantes de los fraccionamientos Jardines de Aragón, Hacienda del Nogal, Vilago, Tres Torres, La Sarzana y recientemente se ha unido el área de la Valle del Sol.

Reiteró que desde el inicio de la obra intentaron reunirse con el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado, Gustavo Elizondo, quien no los atendió y los canalizó con el subsecretario de la dependencia en la Zona Norte, Roberto Barraza, quien a pesar de que le hicieron ver que los cierres de carriles ocasionarían muertes, hizo caso omiso.

Destacó que en las entrevistas que tuvieron con él para el seguimiento del proyecto no corresponde lo que les presentó con la obra que entregaron.

“Incluso nosotros analizamos las entrevistas cuando comenzamos a hacer visibles estas irregularidades y que el señor trató de desdeñarlas en los medios de comunicación. Analizamos punto por punto sus declaraciones y cuando lo tuvimos de frente se las hicimos ver y el señor trató de evadirlas a toda costa apoyado por Claudia Arreola, de Plan Estratégico Juárez, y trataron de que no nos metiéramos en los detalles de la obra y en el retorno en específico”, mencionó.

Señaló que Barraza les dijo que no había dinero para realizar la obra completa y así se tendrá que quedar. (Mayra Selene González / El Diario)

ALGUNAS DE LAS ANOMALÍAS

» Juan Pablo II y Villarreal Torres

• Carriles ladeados, que tienden a cerrarse

• Complicado el acceso al sector habitacional

» Tres Torres

• Carriles angostos

• Imposibilidad de incorporarse al cuerpo central

desde Tres Torres

• Hay una zona donde se termina un carril lateral

• Tramo con terracería

» Teófilo Borunda y Villarreal Torres

• Protuberancia en un carril