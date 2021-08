Obras del Estado colapsan el oriente

Las obras que realiza Gobierno del Estado en la avenida De las Torres pudieran haber ocasionado que colapsara un tramo de la calle Querétaro y la inundación en el paso a desnivel de Paseo de la Victoria y Francisco Villarreal Torres, ante la cantidad de agua de lluvia que cayó la semana pasada.

“Las nuevas obras que se hicieron en el corredor multimodal Villarreal Torres-De las Torres desviaron agua hacia aquel rumbo y se comió medio cuerpo”, dijo el alcalde Armando Cabada al referirse a los daños que presenta la calle Querétaro.

Aseguró que el Municipio está analizando si las afectaciones en esa zona de la ciudad tienen relación con los trabajos que realiza el Estado.

“También la inundación que nos generó en Villarreal Torres y Paseo de la Victoria, no se inundaba ahí y hoy no entendemos por qué se estancó tanta agua ahí. También veremos si tiene relación con las obras hidráulicas que se hicieron un poco más arriba en la calle Sorgo y De las Torres”, mencionó el alcalde.

Afirmó que para ello el Municipio realizará un estudio.

“Ya no tendremos nosotros la posibilidad de corregir, lo tendrán que hacer las autoridades entrantes, pero también habrá que ver si no hay una falla ahí en el tema del proyecto, de origen del multimodal en estas cuestiones hidráulicas, que no se haya contemplado esa posibilidad y esa afectación”, expuso Cabada.

Aseguró que el Municipio no podrá reconstruir la calle Querétaro porque ya no hay tiempo, ya que la administración finaliza el 9 de septiembre, además de que no se cuenta con recursos adicionales.

La restauración de dicha calle tiene un costo estimado entre los 7 y 10 millones de pesos.

“Estamos abanderando el espacio, haciendo cuando menos el carril que quedó seguro, y haciendo el análisis porque no es nada más reparar, sino por qué se generó eso, de dónde viene la afectación y si hay alguna afectación directa con las obras que se hicieron con el multimodal, pues se tiene que reparar de origen, porque esas cosas no sucedían”, puntualizó Cabada.

Medio cuerpo de la calle Querétaro quedó destrozado desde Manuel J. Clouthier hasta Primera del Valle, cercano a la conocida como alberca ‘La Rosita”.

La inundación que alcanzó de 1.50 a 2 metros en Villarreal Torres y Paseo de la Victoria permaneció desde el sábado pasado hasta el jueves, luego de que los bomberos sacaron el agua de ese lugar con dos motobombas durante dos días y medio.

acastanon@redaccion.diario.com.mx