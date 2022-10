Ciudad Juárez.— Además de que trabajan con pocas horas de sueño, conductores de unidades de transporte de personal de empresas maquiladoras relataron laborar semanas enteras sin días de descanso.

“Como son turnos especiales, nunca hay descanso… la verdad como que sí se ocupa prestar tiempo también a la casa, a los niños, a la mujer, cuestión de salir un sábado o domingo de paseo; es diferente a que yo llegue a las 8 y ya es muy tarde para salir”, dijo Juan, un chofer de 51 años, padre de familia y quien pidió no difundir su nombre completo para evitar represalias laborales.

“Dicen que no hay festivos que porque la planta trabaja, nunca para”, agregó el hombre, consultado en la colonia Portal del Roble, al oriente de Juárez, junto al camión que maneja para el transporte de trabajadores de una maquiladora ubicada en el bulevar Independencia.

Otros testimonios recabados en este sector –donde es común observar las unidades “especiales” estacionadas junto a las viviendas– indicaron que los conductores laboran también en horarios divididos a lo largo del día, sin jornadas de sueño de más de tres horas continuas.

“Se va a las 4 de la mañana y viene como a las 9, y cuando va al taller ya llega tarde, no duerme porque se va a las 2 de la tarde otra vez… de 2 a 6 de la tarde, y (descansa) de 6 de la tarde a 10 de la noche, y pues llega aquí a las 2 de la mañana, y a las 4 vuelve a levantarse”, dijo María M., de 51 años y esposa de otro chofer cuya unidad estaba estacionada frente a la casa.

“Trabaja todos los días, de lunes a domingo. Ni un día le dan, ni para ir al Seguro, él, que tiene que ir al Seguro por sus medicinas… me dice que sí está pesado: ‘ya me estoy cansando, porque no duerme uno’, y luego ir hasta allá, tan lejos, y venir”, agregó la mujer, entrevistada ayer alrededor del mediodía mientras su esposo, explicó, dormía antes de reanudar la jornada.

Casas adelante, otro conductor relató también dormir entre cinco y seis horas diarias, pero sólo en dos partes debido a los horarios en los que debe trasladar el personal de maquiladora, además de no tener día de descanso.

“Porque si no va uno, luego luego lo regañan, quieren poner las amonestaciones… es raro cuando no trabajan, ni en la pandemia dejaron de trabajar”, dijo el chofer, que también pidió no ser identificado.

Sobre una de las calles, donde revisaba el interior del camión antes de enviarlo al taller, Juan dijo haber trabajado alrededor de 15 días con horarios que terminan y empiezan de madrugada, pero que prefirió aprovechar que en la planta sí hubo opción de cambiar de horario y laborar sólo seis horas entre las 5 y las 20:00 horas.

“Llega uno como 10 para las 2 de la mañana, entonces, a las 4:30, que ya le están hablando, póngale dos horas que duerme uno, se levanta uno estresado, tenso, porque no durmió uno lo que es. Entonces ya va uno a recoger a la gente estresado, tenso, molesto, de mal humor”, dijo.

“Yo la verdad me ‘calé’ y vi que no, mejor los dejé… por salud y seguridad del pasajero que lleva uno, porque yo pienso que todos los accidentes que ha habido han sido por cansancio… porque basta una dormitada para cometer una atrocidad; ahora, no va uno solo, lleva uno pasajeros”, agregó.

Los conductores fueron entrevistados luego de que el subsecretario de Transporte, Manuel Aguirre, mencionara que en un operativo de septiembre en el exterior de la maquiladora Flex –que emplea los pasajeros que resultaron lesionados en un accidente del 18 de julio–, decenas reportaron haber dormido sólo entre tres y cuatro horas antes de empezar el primer turno.

“Según los peritajes… la mayor parte, más del 50 por ciento de los accidentes de transporte de personal, tiene el origen en el cansancio físico de los choferes”, dijo Aguirre, que descartó sanciones a los permisionarios por este motivo.