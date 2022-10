Piden ayuda para la niña Milagros; le urgen nebulizador y oxímetro

Ciudad Juárez.- Con apenas cinco añitos, Milagros se ha convertido en una guerrera que desde su nacimiento ha peleado por su vida y su salud.

Milagros nació con apenas cuatro meses de gestación, por lo que tuvo que pasar los siguientes siete meses en una incubadora y conectada a un respirador artificial que, aunque la mantenía con vida, también causó estragos en uno de sus pulmones y lo perdió, lo que además la hace más propensa a las enfermedades respiratorias, narró Sandra Elizabeth Contreras Piña, madre de la menor.

PUBLICIDAD

“Mi niña Milagros tiene cinco años, tiene displasia bronco pulmonar (DBP) crónica, di a luz cuando apenas tenía cuatro meses de embarazo, y ella estuvo siete meses con respirador artificial y este le reventó un pulmón”, contó la mujer.

De acuerdo a la página del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, la DBP es una enfermedad crónica del prematuro, es decir, es una secuela de los bebés que sobreviven después de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos neonatales con soporte ventilatorio por más de 28 días posteriores al nacimiento, como es el caso de Milagros.

Sandra Elizabeth, a través de El Diario pidió el apoyo de los juarenses para adquirir un nebulizador y un oxímetro, ya que Milagros padece bronquitis y los necesita con urgencia.

“Ella es muy propensa a las enfermedades respiratorias, si no es bronquitis, es neumonía, incluso usa un tanque de oxígeno porque se cansa mucho, por eso es que necesito el nebulizador y el oxímetro, yo tenía nebulizador, pero hace cuatro días se le quemó el motorcito y ya no sirvió”, refirió.

Agregó que “por eso recurro a ustedes, confío en que hay gente de buen corazón que me puede ayudar, yo ahorita no cuento con trabajo ni los recursos para comprarlos”.

Recordó que hace aproximadamente un mes falleció su hijo de 10 años a consecuencia de una picadura de garrapata, y debido a que ella estaba con el niño al momento de su fallecimiento en el hospital, entró en shock y quedó con secuelas que le impiden hablar correctamente, aunado a que por cuidar de sus hijos se quedó sin empleo.

“Se murió en mis brazos y fue tanta la impresión que ya no pude hablar bien”, relató.

“Con el corazón en la mano les pido, que si alguien tiene un nebulizador y un oxímetro que no use y me los pueda regalar o apoyar para comprar uno, será muy bien recibido para atender a Milagros”, agregó Sandra Elizabeth, quien también es madre de un adolescente de 13 años de edad.

Si usted desea ayudar a Milagros y su familia, puede comunicarse al teléfono 656-263-6618 o bien, acudir a su domicilio ubicado en la calle Rivera de Celaya 2510 interior 65 en el fraccionamiento Riberas del Bravo Etapa 8, entre las calles Rivera del Real y Rivera del Sicómoro.