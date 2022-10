Aspiran más de 6 mil ser parte de la UACJ

Ciudad Juárez.- Nerviosa y emocionada, esta mañana Jocelyn Pérez acudió a realizar su examen de admisión en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) para obtener un lugar entre los 6 mil 828 aspirantes a ingresar que adquirieron una ficha con el objetivo de incorporarse a la máxima casa de estudios a partir del periodo de enero-junio del 2023.

“Me siento nerviosa de que tal vez no vaya a quedar, pero aun así me mantengo positiva y voy a echarle ganas”, dijo Jocelyn, de 18 años, quien aplicó el Examen de Competencias Básicas (Excoba) en las instalaciones del Centro de Evaluación Académica para ingresar a la carrera de Diseño de Interiores.

A partir de hoy hasta el próximo 4 de noviembre se estarán aplicando los Excoba a quienes solicitaron su ficha, por lo que los aspirantes deberán presentar su pase de entrada para poder ingresar, el cual se les otorgó en el periodo de emisión de fichas y podrá llevarse tanto en formato impreso como digital, por medio de la aplicación AspirantesUACJ.

“Iniciamos con un proceso que para la universidad es muy importante, iniciamos con los exámenes de admisión. Los jóvenes egresados de bachillerato buscan un lugar en la universidad, ahorita es el periodo de ingreso de enero-junio del 2023, cuando se considera un periodo bajo porque no se ofertan algunos de los programas anuales”, dijo el director de Servicios Académicos, Antonio de la Mora.

De las solicitudes emitidas por la máxima casa de estudios, 756 fueron para ingresar a la carrera de Médico Cirujano, 533 para Cirujano Dentista, 463 para la licenciatura de Psicología, 350 para Enfermería, 312 para Administración de Empresas, 265 para Derecho, 251 para Educación, 246 en la Ingeniería Industrial y de Sistemas, entre otras.

“El aspirante deberá presentarse puntualmente el día y la hora del examen que personalmente seleccionó o que le fue designado por sistema en caso de no confirmar. No hay tiempo de tolerancia ni reprogramación de examen, por lo que una vez iniciado el examen no se permitirá el ingreso a la sede”, informó la UACJ por medio de su página oficial.

Además, explicó que únicamente se permitirá la entrada con el celular a los aspirantes a ingresar que porten consigo su pase de entrada en formato electrónico, pero deberán apagarlo en presencia de personal de la sede y colocarlo en un lugar que sea asignado, hasta que el examen sea terminado y se dé la indicación de tomarlo.