Nuestras vidas estuvieron en riesgo, asegura Loera

/ Juan Carlos Loera durante la conferencia de ayer

Ciudad Juárez— Las imágenes disponibles muestran a decenas de personas rodeándolo entre gritos de “¡métanlo!” Eran alrededor de las 5:30 de la tarde del martes en la explanada frente a la alcaldía de Ojinaga cuando el delegado en Chihuahua de Andrés Manuel López Obrador, Juan Carlos Loera de la Rosa, enfrentó en plena pandemia una protesta que lo obligó a permanecer en el edificio gubernamental hasta iniciado el miércoles.

“Hubo un gran nerviosismo. Sí, estuvo en riesgo nuestras vidas hasta altas horas de la madrugada (…) hubo amenazas”, dijo Loera ayer en conferencia de prensa en la ciudad de Chihuahua.

El funcionario federal estuvo retenido más de nueve horas en la alcaldía de Ojinaga, en el noreste de Chihuahua, luego de que una reunión de funcionarios de los tres niveles de gobierno con productores del distrito de riego 090 terminó sin acuerdos sobre los niveles de extracción de la presa El Granero, de cuyo río alimentador, el Conchos, se debe entregar a Estados Unidos parte del caudal que desemboca en el Río Bravo.

“No nos interesa si se llevan el agua a Estados Unidos (…) por qué estás pagándole ahorita si sabes bien que no ha llovido”, se observa en otro video a uno de los manifestantes en la explanada decirle a Loera, que en un momento de la tarde trató de dirigirse a la población desde un balcón en el segundo piso de la presidencia.

Con cubrebocas, como otros presentes, el inconforme con el gobierno federal mencionó también que estaban arriesgándose en medio de la pandemia de Covid 19 con tal de que Loera no compitiera políticamente.

“No das una respuesta desde la mañana; no viniste a negociar, porque te querías ir (…) Tu gobierno, tu patrón, tu papá nos está partiendo la madre a todo México; aun así un cabrón como tu no sirve pa’gobernador, aquí está todo Ojinaga de testigo: si no nos mata el Covid nos mata la seca. No deberíanos, pero no están dando en la madre”, dijo el manifestante, en medio de decenas de personas.

“Dios quiera nos deje llegar al año de las elecciones para ver si tienes vergüenza y no juegas de candidato de nada”, agregó.

Previamente, un primer intento de Loera por dejar el edificio, a las 4:30 de la tarde, había sido impedido en la puerta de la sede gubernamental por un grupo de personas que le cerró el paso. Una segunda salida, en la que el funcionario federal alcanzó a llegar a una parte de la explanada, terminó también ante una aglomeración aun mayor que la primera.

“Un grupo de choque se infiltró, nos agredió y amenazó; incendió camionetas y fuimos retenidos por la fuerza hasta entrada la madrugada”, narró el funcionario en la conferencia de prensa en la capital del estado.

Cuestionado ahí sobre las medidas legales, Loera mencionó que “no se hará uso de la violencia, pero sí debemos tener firmeza en que se respete la misma ley y las instituciones”.

También señaló que se notificó a la Secretaría del Bienestar sobre el daño a las camionetas oficiales que resultaron incendiadas.

"Para que se pongan las demandas correspondientes y también a las autoridades estatales, la Fiscalía General de la República, para que sean ellos quienes conduzcan las investigaciones pertinentes para aplicar la ley", agregó Loera.