Narran sudamericanos secuestros en carreteras

Ciudad Juárez.— Migrantes venezolanos que viajan a Ciudad Juárez en busca de llegar a Estados Unidos se han convertido en víctimas de secuestros masivos por hombres armados que interceptan los camiones de turismo en los que viajan desde Chiapas o la Ciudad de México, y al entrar a la ciudad los privan de la libertad.

Aunque no existen denuncias oficiales ante las autoridades, ayer dos migrantes narraron a El Diario lo que vivieron la noche del pasado jueves 6 de octubre, al parecer en dos casos distintos.

“Flavio”, un venezolano de 33 años de edad, quien fue liberado durante la madrugada de ayer después de que su familia pagó un rescate a sus secuestradores, narró que antes de llegar a la estación de camiones en donde serían dejados, ya dentro de la ciudad, el camión en el que viajaba fue detenido por un grupo de hombres armados.

“Cuando venía aquí pues me detuvieron, duré unos días detenido hasta que me soltaron aquí enfrente del puente. Me tenía detenido gente, imagino que eran de cárteles, no sé bien decirle qué gente era, agarraron el camión, lo detuvieron y nos quitaron algunas pertenencias, mi teléfono se me cayó y se me perdió, se cayó en el camión y no lo pude recuperar. Eran unas 50 personas las que detuvieron, era el camión completo”, relató.

Dijo que en el camión de turismo viajaban sólo migrantes, quienes al ser privados de la libertad fueron separados, y él fue trasladado a una casa, junto a un grupo de personas en donde antes de ser liberado vio llegar a otro grupo de cuatro migrantes secuestrados de Ecuador y Cuba.

“Faltaban unas diez cuadras para llegar a la terminal de aquí, eran como tipo las 9:00 de la noche, nos hicieron la parada, nos detuvieron unas personas con armas, nos detuvieron, nos bajaron y nos llevaron en varias camionetas particulares, había varias camionetas, eran como 50 personas, montaban de a tres, de a cuatro, de a cinco en cada camioneta, andaban con ropa particular, algunos andaban encapuchados, otros no andaban encapuchados, traían más que todo armas cortas”, recordó.

No fueron agredidos

Dijo que a él sólo lo llevaron con tres personas que viajaban en el mismo camión, y aunque estaba vigilado por hombres armados, no lo agredieron ni lo tenían atado, le permitían ver la tele y le daban de comer, pero no podía salir hasta que su familia pagara el rescate.

El sudamericano dijo debido a que no tenía teléfono, hasta la mañana de ayer no se había podido contactar con su familia para saber cuánto dinero habían pagado, pero que fue liberado una vez que los hombres recibieron el dinero.

“Veníamos de Ciudad de México, en una guagua, en un camión, y cuando llegamos a Ciudad Juárez, después de que pasamos la revisión de Migración, en el segundo semáforo, estaba lloviendo esa noche, y se montaron dos jóvenes armados, pararon el camión en el que veníamos y pararon la guagua y había siete vehículos abajo esperando. Le quitaron el teléfono a todo el que venía, madres con sus hijos, su esposo, venían como tres o cuatro familias con niños pequeños y les quitaron los teléfonos, les quitaron el dinero que tenían y los obligaron a bajar del bus y a montarse en los vehículos que tenían ellos abajo”, narró otra mujer migrante.

Dijo que todas las personas que viajaban en el camión eran migrantes, la mayoría de nacionalidad venezolana, pero también cubanos, colombianos y de República Dominicana, a quienes buscaba ayer entre los cientos de migrantes que se manifestaron pacíficamente en el bordo mexicano.

Con Biblia en mano

Cuando el grupo armado interceptó el camión y subieron los dos hombres armados, de aproximadamente 19 y 20 años, con pantalones de mezclilla, playeras, con un arma en la mano y la cara descubierta, ella estaba orando con una Biblia en la mano, con la cual caminó ayer junto al río Bravo, con la esperanza de encontrarlos y saber que estaban bien, recordó.

“Eran siete vehículos de colores diferentes que había abajo, yo entregué mi cartera, mi pasaporte, todo lo que traía, y nada más me quedé con la Biblia en la mano, porque la tenía en la mano cuando ellos se montaron, yo estaba leyendo la Palabra, y cuando me desmonté fui pasando de vehículo en vehículo, y me decían: ‘venga, móntese’. Cuando llegué al último vehículo le dije al señor: ‘yo nada más tengo mi Biblia, no tengo más nada, haga como que usted no me vio’ y me escondí atrás de la guagua”, relató.

Contó que cuando los hombres se fueron comenzó a caminar hasta encontrar personas, entre ellas una mujer cristiana a quien le narró todo, y la llevó a un albergue, dijo al mostrar su boleto por el que pagó 3 mil 175 pesos para viajar desde la Ciudad de México hasta Ciudad Juárez, con salida el 5 de octubre de 2022 a las 4:30 de la tarde.

“Cuando los estaban montando en los vehículos lloraban, porque muchos decían que no iban a regresar con vida, porque aquí se está dando esa situación. El chofer no hizo nada, simplemente se quedó parado a un lado, el otro que le ayuda también, a todas las personas las bajaron y a ellos los dejaron ahí”, comentó.