Migración incide en aumento del analfabetismo

Ante el aumento del analfabetismo en el estado de Chihuahua, la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) indicó que en lugares como Juárez uno de los factores que han llevado al incremento de las estadísticas ha sido el fenómeno de la migración, aunque no se detallaron las cifras.

Según datos del último censo (2020) realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Ciudad Juárez cuenta con un 1.9% de población sin escolaridad, lo que se traduciría en 28 mil 736 personas, información que no fue actualizada por la SEyD, pero que la dependencia indicó, no existe una variación significativa.

Mario Eberto Javalera Lino, director general del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA), informó que según estimaciones del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), al 31 de diciembre del 2021, en Chihuahua se contabilizaban 71 mil 860 personas de más de 15 años que no saben leer y escribir, focalizándose la mayoría en la zona serrana del estado, debido a que la población de esas regiones es indígena y deben enseñarle en su lengua y después en español.

Asimismo, detalló que según estimaciones, en el último año se ha incrementado el número de personas en rezago educativo en nivel de secundaria, y esto se debe a la migración, donde se percibe este movimiento con las encuestas que el ICHEA realiza al promover los servicios y detectar nuevos residentes, principalmente en Ciudad Juárez.

El funcionario explicó que como rezago educativo, se considera a la población mayor de 15 años que por alguna razón abandonó la educación básica y que no sabe leer y escribir, no tiene la primaria o la secundaria acreditadas en el sistema educativo nacional; mientras que los analfabetas (que también están en rezago educativo), son todas las personas que no saben leer y escribir.

El ICHEA detalló que el estado de Chihuahua tiene 2.5% de analfabetismo, siendo menor al cuatro por ciento que señala la UNESCO como mínimo, sin embargo, reiteró que esto no descuida la promoción para que las personas mayores de 15 años, se acerquen a la institución y puedan concluir sus estudios básicos.

Además, el instituto resaltó que el rezago educativo en el estado se encuentra en el nivel de secundaria, al 31 del diciembre del 2021, el INEA proyectó que en Chihuahua habría una población de 15 años y más de 2 millones 865 mil 335 personas, de las cuales 201 mil 564 no concluyeron su educación primaria, 503 mil 317 no finalizaron el nivel secundaria y 71 mil 860 se encuentran en condición de analfabetismo.

Los datos proporcionados por el ICHEA indican que del 31 de diciembre del 2020 al 31 de diciembre del 2021, 721 personas mayores de 15 años en Chihuahua aprendieron a leer y escribir (24% arriba de la meta), 3 mil 529 terminaron su primaria y 10 mil 714 concluyeron la secundaria.

Ante la situación, la SEyD señaló que por medio de atención a la cobertura y la calidad educativa se pondrán en marcha acciones para generar mayor acceso e inclusión, a fin de abatir el rezago educativo y la problemática en torno a la educación básica trunca, así como el analfabetismo.

