‘Me salvó la vida el Hospital General’

“Es muy difícil estar internado y no poder ver a nadie. El Hospital General fue el lugar que me salvó la vida, no le tengan miedo”, dijo Fernando Hernández, sobreviviente de Covid-19.

A través de un video en Facebook, Fernando, uno de los 15 mil 068 pacientes recuperados a nivel estatal, agradeció a todo el personal del Hospital General y pidió solidaridad hacia ellos.

Recalcó que el personal del nosocomio no se da abasto para atender a la población que continúa enfermando y en algunos casos falleciendo.

“Sus enfermeros se vuelven locos (intentando auxiliar). A veces (con) dos turnos o tres, no descansan, no se dan abasto. Pido oración por ellos, porque por ellos la estamos librando”, destacó.

Narró que durante su estancia tuvieron que sedarlo por la desesperación de no poder respirar: “Mis pulmones se destrozaron, batallo para estar en pie”.

Continuó: “He recibido llamadas, mensajes, apoyo de personas que nunca imaginé. Sé que he sembrado semillas y hoy me tocó recogerlas. No quería que pasara más tiempo sin decirles gracias”.

Dijo que por las secuelas que el coronavirus dejó en él aún debe hacer uso de un tanque de oxígeno para no sufrir mayores complicaciones en su salud.

“Enfermarse de esto es muy caro y me di cuenta que si no tienes de dónde agarrar o quién te ayude, te mueres. Siempre que salía lo hacía con cubrebocas, pero no sé en qué momento me pegó”, expresó.

Fernando urgió a la ciudadanía a no salir puesto que la enfermedad, dijo, “destroza, desde adentro a afuera” y continúa propagándose en la ciudad.

“Gracias, no tengo con qué pagárselos”, puntualizó el recuperado, quien tras luchar logró vencer al SARS-CoV-2.

Salud de Estado contabilizaba ayer 17 mil 886 contagios y mil 617 decesos.

