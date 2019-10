Marchan por matanza de Tlatelolco

Portando mantas con reclamos contra el gobierno, estudiantes y maestros de la Escuela Preparatoria Altavista marcharon ayer desde la institución a la plaza de la megabandera para recordar los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la Ciudad de México.

Mientras caminaban por las avenidas Bernardo Norzagaray y la Heroico Colegio Militar, también exigieron justicia para las mujeres asesinadas en esta frontera y por los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos hace cinco años.

Luego de arribar a la megabandera, en la zona de El Chamizal, los manifestantes guardaron un minuto de silencio para concluir el evento y regresar a su escuela, en donde proyectarían un video sobre los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 en la capital del país, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

En ese tiempo, el estado mexicano calificó el movimiento como el intento de derrocar al gobierno para instaurar un régimen comunista y lo criminalizó argumentando que sus participantes eran terroristas, delincuentes o un peligro para la seguridad nacional. Por ello, fue reprimido continuamente durante el transcurso del mismo y con el fin de terminarlo, el 2 de octubre de 1968 perpetró la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.

Aquí, en Ciudad Juárez, el entonces presidente municipal, René Mascareñas Miranda, le expresó su respaldo al presidente de la Republica, Gustavo Díaz Ordaz por la decisión tomada en esos hechos del 2 de octubre, en una carta enviada al mandatario en la que expresaba que “Una familia dividida no puede sobrevivir”, se indica en el libro Crónica de la vida de un ciudadano, escrito por Arturo Mendoza Díaz.

El maestro René Moreno, uno de los organizadores de la marcha de este miércoles, dijo que durante los días previos a esta fecha, tuvieron una serie de pláticas y exhibición de películas sobre estos hechos, con la intención de que los estudiantes conozcan lo que ocurrió ese año, que entiendan el significado de esa fecha, tanto en la historia nacional como para los estudiantes.

“Con esta marcha pretendemos también que los muchachos se den cuenta de que tienen el derecho a manifestarse, pues la Preparatoria Altavista es una institución seria, de respeto y sus alumnos no son pandilleros o malandros como algunas gentes los catalogan, son jóvenes responsables que se preocupan por lo que ocurre en su ciudad”, expresó.

El contingente de alrededor de cien personas salió de la preparatoria con dos jóvenes al frente portando la manta con el nombre de la escuela; detrás de ellos sus compañeros llevaban otras mantas con escritos como el acostumbrado “2 de octubre no se olvida”, “Ni olvido ni perdón”, además de “Porque nos asesinan si somos la esperanza de América Latina”, “Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro”, ”Que cosecha un país que siembra cuerpos” y “Si no nos dejan soñar no los dejaremos dormir”.

Los maestros y alumnos de la Preparatoria Altavista invitaron a los alumnos de otras escuelas a participar en actividades como esta, para que los tres órdenes de gobierno se den cuenta de que existen, de lo que necesitan y lo que deben hacer por el sector estudiantil juarense.

“Hasta ahora la Altavista es la única escuela que participa en marchas y eventos para exigir algo a las autoridades, sobre todo que pongan atención a las necesidades de las escuelas y sus estudiantes”, dijo Socorro Vargas, alumna de la institución.

En base a lo que se ha dado a conocer sobre esta fecha, el movimiento de 1968 en México fue un movimiento social en el que participaron estudiantes de distintas instituciones de la capital del país, además de profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, campesinos, comerciantes y profesionales en la Ciudad de México y de algunos estados constituidos en el órgano directriz del movimiento denominado Consejo Nacional de Huelga.

“Siéntase usted confortado, si en algo valen estas palabras, de que nosotros los chihuahuenses y muy especialmente los juarenses, en todo momento sabremos comprender a usted, apoyándolo hasta donde nos alcancen nuestras fuerzas para que usted se sienta reconfortado por estos provincianos…por estos hombres del desierto que nunca han faltado en su respaldo y en su apoyo en los grandes movimientos históricos de la patria”. Lo saludo con todo respeto y afecto, le expresa el alcalde Mascareñas Miranda al presidente Díaz Ordaz, dice en su libro “Crónica de la vida de un ciudadano”, Arturo Mendoza.

Desde el primer párrafo de su mensaje, dice el escritor, Mascareñas advirtió al primer magistrado que sin lugar a dudas, su voz era portadora del sentir de este bastión de la Republica –Ciudad Juárez- que siempre se había distinguido por su fervor patriótico, su lealtad inalterable y su hospitalidad.

El alcalde Mascareñas Miranda le manifestó al presidente de la Republica que ni por un momento se le había dejado solo y que su actitud había sido respaldada. Los verdaderos mexicanos lo habían acompañado en espíritu en todo momento.