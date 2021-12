Llega Santaclós en moto a hospital

Ciudad Juárez.- Santaclós llegó bordo de una motocicleta al Hospital Infantil de Especialidades para regalar juguetes a los niños internados, como parte de la tradicional actividad del grupo Centauros para llevar alegría a los menores durante la Navidad.

Fueron alrededor de 200 juguetes los que se entregaron este día; también se visitó a Hospital No. 6 del Instituto del Seguro Social, albergues y colonias de escasos recursos.

Guillermo Carmona, miembro del grupo, señaló que este tipo de acciones les llena de alegría, ya que ver a los niños con una sonrisa en su rostro es algo difícil de explicar.

“Para nosotros es algo muy significativo, el rostro de un niño que por una enfermedad o por un padecimiento se encuentran hospitalizados y su ilusión de recibir un regalo por parte de Santa no se realizó por los gastos del hospital, para nosotros llegar y recobrar esa alegría y recobrar esa ilusión es algo que no tienen precios y no se puede comparar con nada”, expresó.

Desde hace 19 años, Grupo Centauro realiza este tipo de actividades para los pequeños durante la Navidad, con el fin de beneficiar a menores de familias vulnerables.

“Tenemos alrededor de 200 juguetes, siempre por tradición empezamos en el Hospital Infantil con los niños que pasaron ahí la Nochebuena, incluso los que están aislados como los que tienen Covid se los dejamos ahí con los padres de familia, y luego de ahí, vamos al albergue que está enseguida con los niños que están en proceso de adopción y los que nos quedan nos vamos al Seguro viejo”, explicó.

A lo largo de los años, Grupo Centauro ha celebrado diferentes actividades o colectas en apoyo a la ciudadanía, principalmente a los menores, con las que a cambio de un paseo en moto se les brinda algún donativo.

El próximo evento de la agrupación es la celebración del Día de los Reyes Magos, cuando asistirán a una colonia vulnerable

para repartir Rosca de Reyes y juguetes a menores, quienes por la situación que enfrentan no podrán recibir un regalo.