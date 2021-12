Dan alegría a niños del Hospital Infantil esta Navidad

Ciudad Juárez— Grupo Centauro realizó la entrega de más de 200 juguetes a los niños y niñas que se encuentran internados en el Hospital Infantil de Especialidades y otras unidades médicas con el fin de brindarles alegría en esta Navidad.

Guillermo Carmona, miembro del grupo señaló que este tipo de acciones les llena de mucha alegría ya que el ver a los niños con una sonrisa en su rostro es algo difícil de explicar, y en la mayoría de los casos son menores que no pudieron recibir un obsequio por las carencias que vive su familia.

“Para nosotros es algo muy significativo, el rostro de un niño que por una enfermedad o por un padecimiento se encuentran hospitalizados y su ilusión de recibir un regalo por parte de Santa no se realizó por los gastos del hospital, para nosotros llegar y recobrar esa alegría y recobrar esa ilusión es algo que no tiene precios y no se puede comparar con nada”, expresó.

Desde hace 19 años Grupo Centauro realiza este tipo de apoyo para los pequeños durante la Navidad, pero además de beneficiar a los menores del Hospital Infantil acuden a otras clínicas como Clínica No. 6 del Instituto del Seguro Social o colonias con escasos recursos.