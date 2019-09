Le impiden cobrar incapacidades

Jonathan Michelle Elvira Ramos, de 33 años de edad, empleado de la maquiladora Align Technology, y a la vez padre de Luciana Abigail Elvira González de tres años, quien sufre de cáncer, precisó que pese a ser beneficiario del programa de licencia de labores por cuidados médicos de hijos con cáncer, no ha podido cobrar al menos 11 incapacidades por trabas burocráticas.

Lo anterior acontece a cuatro meses de que el Diario Oficial de la Federación público un decreto que adiciona disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, y a las leyes del Seguro Social y del Issste, donde se garantiza a los padres poder estar con sus hijos en estas circunstancias tan delicadas.

Indicó que son cerca de 11 mil pesos de sus incapacidades los que no ha podido cobrar, mismos que requiere para cuidados de su pequeña, por lo que solicitó asesoría a las autoridades del Seguro Social.

"De todas las incapacidades no he podido cobrar ni una. No me las han pagado. Al principio me dijeron que no, que porque mi niña no estaba dada de alta en la plataforma nacional de niños con cáncer. Luego, me dijeron que el problema era yo, que porque tenía que ir al IMSS con mi estado de cuenta, y que de ahí se me iba a reflejar a mi tarjeta, lo hice y me dijeron que dentro de ocho días estaba mi pago pero nunca se me reflejó. Me dijeron que no sabían cómo se iba a reflejar el pago, que porque era ley nueva”, dijo.

Añadió que luego de los inconvenientes referidos, le dijeron que las incapacidades estaban mal redactadas, por lo que el médico deberá volverlas a redactar y esperar a que sean enviadas a Chihuahua, proceso que le dijeron “tardará hasta dos semanas más”, en las que permanecerá sin su dinero. “Ellos no sabían nada de eso, y pues la verdad ya estoy desesperado por la situación económica", indicó.

El Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su departamento de comunicación social precisó que ya tuvo acercamiento con Elvira Ramos para revisar con detenimiento su situación.

