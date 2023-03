Impugnarán resolución de plebiscito al proyecto de Plataforma Centinela

Ciudad Juárez.- Luego de que Instituto Estatal Electoral (IEE) declaró improcedente la solicitud de plebiscito al proyecto de Plataforma Centinela, los promoventes del mecanismo participativo impugnarán la resolución la próxima semana.

“Nosotros la habremos de impugnar, tenemos cuatro días hábiles para impugnarla ante el organismo. Las dos figuras tienen el mismo requisito (consulta pública y plebiscito), cómo pudo haberse aprobado lo mismo en una y en la otra no. No me parece un argumento convincente”, apuntó el líder de la bancada de Morena en el legislativo estatal y responsable del tramite de la solicitud, Cuauhtémoc Estrada Sotelo.

De acuerdo con el colegiado, la solicitud de plebiscito no fue aprobada por no cumplir con el requisito en precisar la autoría de la autoridad implicada; es decir, los promoventes no precisaron el acto que se sometería a consulta, a pesar de las diligencias del organismo electoral. La solicitud recibió el voto en contra de manera unánime durante la sesión extraordinaria celebrada en esta frontera.

De acuerdo con el proceso, luego de la resolución, se dispone de hasta cuatro días hábiles para la presentación de impugnaciones y otro periodo similar para que el órganos electoral desahogue los recursos que se presenten.