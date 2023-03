Niegan daños estructurales en la construcción de la Estación Catedral

Ciudad Juárez.- En un comunicado, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) rechazó daños estructurales en la construcción de la Estación Catedral.

En el día se reportó un supuesto derrumbe dentro de la obra, que se realiza sobre el túnel de la avenida 16 de Septiembre, a un costado de la Plaza de Armas.

A través del subsecretario Jorge Chávez, la dependencia estatal informó “que no se presentó un colapso en la construcción de la Estación Catedral”.

“Al momento que se le aplicaba el relleno con concreto fluido entre los pilares y un muro aparente (no estructural), se formó una grieta la cual no representa un riesgo para la construcción ni para los trabajadores”, detalló en el informe de prensa.

“La dependencia estatal aclara que no hay ningún trabajador herido, y que la grieta, al ser en un muro no estructural, no afecta la construcción”, sostuvo.

Indicó que las reparaciones y correcciones correrán por cargo y cuenta de la empresa constructora y a satisfacción total de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, como lo estipula el proyecto, con la intención de asegurar con ello la calidad de la obra y dichos trabajos no deberán afectar el proceso de avance de la construcción.

Actualmente la SCOP y la empresa continúan con la verificación de la grieta, para que en breve se comience con las acciones adecuadas para su reparación, descartando afectaciones futuras, añadió.

Y recalcó que los trabajos que se llevan a cabo no ponen en riesgo ni a la ciudadanía, ni a los trabajadores, así como tampoco a la estructura de la obra.