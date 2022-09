Hoy termina ‘Gran Feria de Vacunas’

María Ángeles Molina, de 68 años de edad, fue ayer a inmunizarse contra el virus de Covid-19 durante el arranque de la Gran Feria de Vacunas, misma que hoy acaba. Estarán suministrándose los biológicos de la fórmula CanSino anti-SARS-CoV-2 en adultos rezagados, al mismo tiempo que se blindará a los niños menores a 5 años de edad con las dosis contra el neumococo y rotavirus; también se aplicarán las vacunas hexavalente, SRP y DPT.

“Me puse la cuarta (segundo refuerzo). La verdad es que no vine antes porque no me di cuenta. Ahorita me enteré porque una señora vio en el Facebook que estaban vacunando, por eso vine”, dijo la ciudadana abordada en la sede del Estadio de Beisbol Juárez, ubicado en Reforma y Sanders.

María Ángeles exhortó a los que estén en su condición a aprovechar la jornada e invitó a los padres de familia a llevar al corriente la cartilla de sus hijos. La Secretaría de Bienestar –que convocó a los interesados– aprovechó para hacer énfasis en que solamente estarán poniendo en los pediátricos los blindajes antes referidos y a los de coronavirus.

En un recorrido se habló con Janeth, de 21 años, quien acompañada de su mamá, Rocío, de 39, llevó a su bebé Ailyn, de un mes, para que le colocaran la incoculación de recién nacido, pero le señalaron que no la tenían.

“Vinimos hasta acá, pero nos salieron con que no…Venimos desde ElectroLux (al suroriente de la ciudad), gastamos gasolina y luego la hambreada. En el Seguro Social nos dijeron que no había y vimos la campaña, por eso vinimos hasta acá, pero tampoco la tienen. En el IMSS 66 y a la clínica 70 no la tenían”, manifestó la madre de la pequeña. Por ello, la dependencia federal recordó que facilitan sólo las citadas inyecciones.

Además de la sede deportiva, también estuvo y estará recibiendo el Centro de Convenciones Anitas, ubicado en Ramón Rayón número 1658. En ambos complejos pudo constatarse que no existieron aglomeraciones, así como llegaban las personas salían.

El delegado de programas federales, Juan Carlos Loera de la Rosa, recordó que el horario de atención en ambos puntos se fijó para ser desde las 08:00 hasta las 14:00 horas.

El pasado 30 de agosto, desde Palacio de Gobierno en la Ciudad de México, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, externó que se buscará atender el rezago que existe en los pediátricos, mismo que, manifestó, fue causado a raíz de la contingencia sanitaria por Covid-19. Manifestó que sólo uno de cada tres niños en el país se encuentra en orden, protegido contra patologías.

Aquellos que deseen ser inoculados contra la patología pandémica deben llevar su formato, disponible en el sitio: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php. Por otra parte, los tutores que busquen actualizar los esquemas de sus niños deben llevar la cartilla para que los servidores de la nación puedan verificar cuáles son los biológicos que faltan de ser aplicados y que se encuentran en disponibilidad en los sitios.