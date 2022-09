Destacan en precongreso la relevancia del ‘monzón mexicano’

Ciudad Juárez.— La relevancia del “monzón mexicano” en la mitigación de las condiciones de sequía que arrastra Chihuahua fue uno de los temas abordados esta tarde en el “Segundo Precongreso de la Asociación Mexicana de Hidráulica”.

Al respecto, César Triana Ramírez, de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), señaló que, si bien se han dado “declaraciones en el tema de la siembra de nubes”, las precipitaciones atípicas registradas este verano son parte del citado fenómeno meteorológico.

“Podemos hacer que una nube crezca a través de partículas, en este caso yoduro de plata (…), en el cual se va condensando el vapor de agua, y va creciendo la nube, eso se puede hacer; pero, en el tema de lluvia artificial, lo que al día de hoy el humano no puede controlar es el viento”, dijo Triana, meteorólogo, al ser cuestionado por el moderador sobre el programa de estimulación de lluvias –anunciado por el gobierno federal.

“Entonces, podemos de alguna manera hacer que una nube se cargue, pero no podemos decir ‘llueve aquí’, esa es la parte que no se puede controlar, no hay nadie en este mundo al día de hoy que pueda controlar la circulación general de la atmósfera, por tanto las condiciones de precipitación que se han dado en Chihuahua están asociadas a una circulación estacional llamada monzón”, agregó el también ex funcionario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) durante el panel titulado “sequía e inundaciones”.

El encuentro de expertos –organizado por la JMAS y la Junta Central de Agua y Saneamiento- continuará mañana y el viernes con la "Primer Cumbre Binacional del Agua", para la que están programadas ponencias sobre las cuencas hidrológicas transfronterizas, variabilidad y cambio climático, acuíferos sobreexplotados, tratados internacionales y otras.

