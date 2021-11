Fracasa aquí campaña de vacunación a menores

Ciudad Juárez— Durante las dos semanas que duró la recién finalizada campaña de vacunación anti-Covid-19 para menores entre los 12 y 17 años de edad con comorbilidades de Ciudad Juárez, el Gobierno federal no cumplió su objetivo de inocular a seis mil niños, niñas y adolescentes (NNA), pues sólo consiguió colocar biológicos en unos mil 752, el 29 por ciento, de acuerdo con el último corte facilitado por Bienestar.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud afirmó que solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) una extensión de la jornada para los próximos días, pero hasta el cierre de edición no aseguró si se realizará o no, pues necesitaban el visto bueno de las brigadas Correcaminos; tampoco dio a conocer si ahora sí se procuraría dar transporte a las familias juarenses.

Papás tienen miedo

“La falta de vacunación está en que los papás no llevan a los niños. Tienen miedo de que la morbilidad que tienen sus hijos se les pueda complicar (cuando no es así)… En realidad, no acudió mucho la gente, por eso vamos a solicitar ampliar la vacunación”, dijo el viernes el secretario Felipe Sandoval Magallanes, por lo que se buscó, aunque sin éxito, confirmación de la ampliación con Elizabeth Guzmán Argueta, coordinadora regional de los programas federales.

Si bien se atribuyó la falta de asistencia a los estigmas alrededor del antiviral, factor que sí incidió, el Colegio Médico, a través de su secretario Lorenzo Soberanes Maya, manifestó que también influyó la dificultad de muchos ciudadanos para movilizar a sus NNA enfermos a las sedes, como el hospital 66 del Seguro Social, entre Ramón Rayón y Durango, y hacia el Infantil, entre Vicente Guerrero y Arizona.

“No estamos siendo sensibles. Todos conocemos a niños con síndrome de Down, autismo, o alguna malformación, y debimos acércanos a preguntarles si se vacunaron y si no cómo les ayudamos a hacerlo. Creo que el problema es falta de sensibilidad y el factor económico de muchos (para movilizarse). Nos hace falta mucha sensibilidad en estos momentos, tenemos que unirnos”, declaró Soberanes Maya.

Sentenció que es importante que los niveles de Gobierno se apoyen cuando sea preciso de la iniciativa privada, toda vez que –tal cual se hizo en suministraciones pasadas– pudieron facilitarse camiones que partieran desde las colonias más alejadas y donde se ha detectado un mayor índice de pequeños con algún tipo de morbilidad que los vulnere ante la contingencia sanitaria.

Las cifras

A nivel estatal, incluyéndose los blindajes aplicados en la localidad, se colocaron cinco mil 238, de un objetivo de 15 mil. El resto se distribuyeron en el municipio de Chihuahua, con mil 614, Delicias, 608, Cuahutémoc 327, Parral, 243, Nuevo Casas Grandes 188, Camargo, 146, Guadalupe y Calvo 115, Guachohi 94, Ojinaga 80, y Bocoyna 71.