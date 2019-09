Fotos: Julión Álvarez es sinónimo de amor para la frontera

Julión Álvarez y su Norteño Banda es sinónimo de amor para la frontera. Su participación en 'El grito' al que asistieron miles de juarenses, así como el apadrinamiento a 118 quinceañeras de la ciudad son puntos claves para comprender el afecto y cariño que la comunidad siente por 'El Rey de la Taquilla'.

"No sé si soy 'El Rey de la taquilla', pero en todos mis conciertos me ha ido muy bien. Eso para mí no significa otra cosa más que el cariño con el que a pesar de todo me ha recibido mi gente", expresó Julión, durante la rueda de prensa la noche del 15 de septiembre en la que aseguró que estaba listo para el evento de las 100 quinceañeras.

De acuerdo con Héctor, uno de los encargados de la organización del evento, fueron 118 las adolescentes que ayer debutaron y cumplieron su sueño ante los miles de invitados en el Centro de Convenciones Anita

"Me siento emocionada y feliz, porque es la primera vez que voy a conocer a Julión Álvarez y para mí es un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecida con él", platicó Britany Sosa de 16 años.

Esta causa para apoyar a quinceañeras de bajos recursos que no tendrán celebración de 15 años o que no la tuvieron la realiza Lázaro Flores, propietario del lugar, desde hace seis años, pero este año es la primera vez que 'Cien quinceañeras un solo padrino' tiene como invitado un artista de renombre.

Las señoritas que resultaron afortunadas, tras haber enviado su carta no tuvieron ningún contacto antes del festejo con el cantante de 36 años.

Las más de cien quinceañeras pudieron asistir a compañadas de dos familiares en el prefestejo e invitar a 32 personas al baile y provienen de aproximadamente 25 colonias de la ciudad como 'Anapra', 'Juanita luna', 'Fronteriza baja', 'Kilómetro 20', 'comunidad Tarahumara', 'Riveras', 'San Francisco' y 'Frida Kahlo', entre otras.