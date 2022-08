Es influencer de la comunidad menonita

Desde recetas tradicionales, mitos y realidades hasta videos humorísticos, Marcela Enns Enns comparte con el mundo la cultura menonita, a través de las redes sociales.

La mujer de 30 años de edad, originaria de Cuauhtémoc, Chihuahua, muestra tanto el mundo tradicional como la vida moderna de quienes este año celebran un siglo de su llegada a México.

“No soy la típica mujer menonita que digamos, si lo fuera, no estaría tan activa en las redes sociales con mis perfiles públicos. Muchos menonitas usan las redes pero en general no tienen sus perfiles públicos y es más bien para estar en contacto con familiares y amigos”, explicó Marcela, quien recuerda que a los 15 años tuvo su primera cámara de fotografía y hace nueve años comenzó su vida de influencer a través de Instagram.

Con 374 mil 300 seguidores en Tik Tok como @menonita_mexicana, 175 mil en YouTube como Menonita Mexicana, 19 mil en Facebook como Dietsche Mejal – Menonita Mexicana y 49 mil 900 en Instagram como dietsche_mejal, la chihuahuense busca inspirar a otras mujeres de su comunidad a ser más independientes, más fuertes y no tener miedo de hablar de lo que piensan.

Marcela es la más chica de cuatro hermanos, su papá es comerciante y su mamá es ama de casa, y aunque proviene de familias tradicionales, recuerda que su abuelo paterno era “muy rebelde” a sus costumbres.

“Siempre quería como que romper las normas o las leyes que había, entonces él buscaba como para salir un poquito de lo establecido. Y mis papás se salieron de la iglesia tradicional después de casarse, pero hemos vivido aquí en la comunidad, y mi papá y mis tíos fueron de los primeros en mandar a sus hijos a una escuela pública que no era menonita. Fue como un tema muy grande en aquellos tiempos, entonces yo no crecí en una familia tradicional, sino que ya éramos liberales y convivíamos con personas que no eran menonitas”, explicó.

Y es que los menonitas tradicionales acuden a sus propias escuelas, en donde aprenden a leer, escribir, matemáticas y principalmente sobre la Biblia, pero cuando llegan a la adolescencia los niños comienzan a ayudar a sus papás con las labores del campo y las niñas a su mamá en la casa.

Un siglo en Chihuahua

Los menonitas son uno de los grupos de origen extranjero más destacados en la historia de la inmigración en México. Y a un siglo de su llegada, en Chihuahua sus comunidades todavía se dividen entre el vivir sus tradiciones intensamente arraigadas a su religión y las ventajas de la vida moderna.

En Cuauhtémoc, el primer municipio del país que habitaron, la mayoría se consideran liberales o modernos, por lo que la tecnología forma parte de su vida desde hace décadas.

“Mis antepasados han migrado mucho, desde Alemania y Holanda, a lo que hoy es Rusia, Polonia y Ucrania. De ahí migraron hacia Canadá y finalmente llegaron a México en 1924”, dos años después de que lo hicieron los primeros menonitas a esa misma comunidad, Cuauhtémoc, narró quien vivió en Canadá durante un año y medio, porque su papá quería que fuera la primera de su familia en hablar inglés.

2013, Instagram

Marcela, quien trabaja en dos empresas locales, administrando las redes sociales y realizando fotografía publicitaria, comenzó a experimentar con Instagram en alemán y ahora es uno de los personajes más famosos de su comunidad.

“Siempre me gustó mucho la fotografía, mi primera cámara la tuve desde los 15 años, me la vendió mi hermana, entonces exploraba mucho la fotografía, y después de un tiempo dejé de hacerlo y fue cuando conocí Instagram (en 2013) y dije: ah, qué padre, aquí puedo subir fotos y videos. Y los videos eran de 15 segundos, al principio que no se podían hacer videos más largos en Instagram, entonces hacía videos cortitos en alemán bajo, como de comedia, de cosas que hacemos los menonitas, como que son muy únicas, de lo que hacemos nosotros”, relató.

Así fue como comenzó a hacer sus primeros videos, y comenzó a ser seguida por muchos menonitas “porque por fin había contenido en alemán bajo, que antes no había, todo era en inglés o en español, y muchos que no hablan inglés o español pues no tenían contenido qué ver. Y ya me preguntaron mucho: oye por qué no haces algo en español, queremos algo en español. Y fue como empecé a agregar contenido en español”, explicó.

Trabajadores y solidarios

Para ella los menonitas son un grupo trabajador, que busca superarse de distintas maneras, un grupo solidario con los demás, y que siempre se ayudan entre sí. También los describe como personas unidas, ya que aun si hay diferencias religiosas entre las diferentes iglesias, pueden juntarse a trabajar cuando es necesario.

“La vestimenta tradi

cional a mí me encanta, los vestidos son hechos con tanto detalle, o sea la ropa que nos ponemos hoy en día nada qué ver con esos vestidos… y para mí es como para reconectarme con mis raíces, para mí es un orgullo portar ese tipo de vestimenta, pero no es algo que uso a diario, yo a diario me visto normal”, dijo quien sólo en algunos de sus videos o en ocasiones especiales utiliza sus huaraches, medias, vestidos de colores, la pañoleta y las tradicionales trenzas menonitas.

En sus videos, Marcela comparte su historia, recetas tradicionales como las del pan menonita, aclara dudas de sus seguidores y busca mostrar lo mejor del mundo menonita.

