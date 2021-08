Empleados de PASA se manifiestan y bloquean salida de unidades

Ciudad Juárez— Tal y como lo anunciaron desde ayer, un grupo de cerca de 40 trabajadores, choferes y recolectores de la empresa Promotora Ambiental S. A. (PASA) no salieron a trabajar esta mañana y se mantienen afuera de sus instalaciones en la carretera Panamericana.

Atravesaron dos camionetas tipo Van en la entrada de la empresa del kilómetro 25, para evitar que salieran camiones y exigieron la atención a varias demandas.

Unos 10 empleados trataron de salir a cubrir sus rutas de recolección de manera normal pero sus compañeros inconformes se los impidieron.

Denunciaron que los camiones con los que prestan el servicio están en malas condiciones, que no les dan uniformes ni equipo para poder trabajar sin riesgos sanitarios, no tienen caretas ni guantes y que el gerente Héctor Zamora les cambia las rutas de recorridos y por ello no se dan abasto con el servicio.

Juan 'M' uno de los trabajadores inconformes dijo que ayer los amenazaron con correrlos si hacían la protesta y afectaban el servicio, pero ya no soportan trabajar tiempos extras sin un pago por ello.

Pidieron la intervención del alcalde Armando Cabada para poner un freno a los abusos de la empresa, que tiene ya cuatro meses sin atender las peticiones de los trabajadores, lo que se ha reflejado en los recorridos por las distintas zonas de la ciudad, comentó el empleado.