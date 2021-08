Se quejan usuarios por unidades del Bravobús saturadas

En medio del alza en contagios por Covid-19 y las restricciones vigentes para evitar que unidades de transporte público sobrepasen el 50% de su aforo, usuarios del sistema semimasivo evidenciaron cómo los camiones circulan prácticamente a “tope”.

Incluso, juarenses manifiestan que en ocasiones, los camiones van tan llenos que hay algunos que circulan con la puerta abierta, exponiendo a los pasajeros; lo que según la Dirección de Transporte del Estado, es motivo de una infracción por arriba de los 2 mil pesos.

Respecto a esta situación, David Holguín, director de Transporte, comentó que en esta frontera se ha detectado que las horas “pico” se presentan entre las 7:30 y 9:30 am, así como de 1:30 a 3:30 pm, momentos en los que la afluencia en las unidades sobrepasa las permitidas.

“En los últimos días hemos notado un incremento en los aforos, por lo que estamos revisando el comportamiento de la afluencia para afrontar el tema, nada más para dar un ejemplo, el lunes en la ciudad de Chihuahua por primera vez en un año y medio sobrepasamos las 32 mil validaciones (usuarios), lo que quiere decir que la gente comienza a regresar a sus actividades, no es algo que no tengamos contemplado, pero no sabíamos en qué momento iba a reaccionar este fenómeno”, comentó.

De acuerdo con el funcionario, los análisis que se están aplicando para verificar los aforos, es con la intención de ir realizando ajustes en cuanto al número de camiones que se podrán ir incorporando a las rutas troncales del estado, así como alimentadoras y pretroncales, principalmente en esta frontera.

“La situación nos deja ver un reto, porque no nada más es implementar más camiones, porque eso se convierte al día siguiente en una cobertura muy compleja porque representa gasto de combustible, operadores y mantenimientos, en Juárez estamos monitoreando el problema para tomar las medidas suficientes”, explicó.

Holguín Baca señaló que reducir el número de pasajeros en las unidades también se ha convertido en un conflicto que supera las capacidades de los choferes, debido a que hay usuarios que no acatan las indicaciones sólo para evitar la espera de un nuevo camión.

“Es algo que se sale del control de los choferes, porque simplemente no hay manera de bajar a los pasajeros, la gente no quiere esperar al siguiente camión y se ha convertido en un conflicto serio durante esta pandemia, pero tenemos que irnos preparando para no saturar el sistema”, dijo.

Según los datos de la dependencia, en Ciudad Juárez, el sistema semimasivo registra en promedio alrededor de 30 mil validaciones al día.

