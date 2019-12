Drogadictos en rehabilitación exigen mejor trato de la ciudadanía

Ciudad Juárez— Portando pancartas y gritando consignas, cerca de una centena de usuarios de drogas y defensores de sus derechos marcharon de las instalaciones de Programa Compañeros, a un costado del parque Borunda, hacia la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) esta mañana para exigir mejor trato de la ciudadanía y de las autoridades, precisando que los usuarios de droga no son criminales sino personas en rehabilitación que enfrentan discriminación.

"La tortura está prohibida bajo cualquier circunstancia", "Mi adicción no me convierte en un criminal", "La reducción de daños salva vidas", "Tenemos derecho a programas de rehabilitación", "Soy adicto, no un delincuente", son algunas de las consignas escritas en los carteles que los marchantes mostraron a la ciudadanía, mientras fueron escoltados por personal de la Dirección General de Tránsito Municipal en su recorrido.

María Elena Ramos, directora del Programa Compañeros, precisó que se trata de una marcha donde se exige que se respeten los derechos de los usuarios de drogas, sobre todo de las que se encuentran en situación vulnerable.

"Esas personas sufren y son violentadas por las autoridades policiacas", y hasta los torturan porque todavía se dan esas prácticas. Ellos no son los que cometen el delito de venderlas pero están en medio de quienes las comercian y quienes están luchando por eliminar su venta, y en esa práctica los golpean los policías o los matan los que las venden", indicó.

En su caminata, los marchantes precisaban al unísino "¡Al usuario de drogas, salud y dignidad!", y "¡Pa'l usuario de drogas la 'chota' es bien bañada!".

Al arribar a la CEDH, fueron recibidos por César Díaz, titular de la dependencia, quien les puntualizó su apoyo y escuchó un posicionamiento en el que se criticaron las políticas públicas de reinserción social.