Detienen a cuatro presuntos distribuidores de droga

Ciudad Juárez.- Un total de cuatro presuntos narcomenudistas fueron capturados el sábado en tres intervenciones distintas que hicieron policías municipales, informó el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, Adrián Sánchez Contreras.

Uno de ellos fue Axel Javier C. C. de 19 años, detenido en las calles Durazno y Santiago Blancas, en la colonia Héroes de la Revolución, al localizarle entre sus pertenencias once dosis de cristal.

Raúl A. R. de 43 años, fue arrestado en posesión de un envoltorio con cristal con un peso de 26 gramos, en las calles Bambú y Ciruelo, en la colonia Héroes de la Revolución.

José B. de 36 años y Luis A. de 28 años, fueron detenidos en las calles Independencia y Miguel de la Madrid, en el fraccionamiento Los Arcos, luego de que se les aseguró dos envoltorios con cristal, con un peso aproximado a los 35 gramos.

Todos ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal, en el Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Fiscalía del Estado en la Zona Norte, acusados de narcomenudeo.