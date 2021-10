Desconocen reglas para regularización de ‘chuecos’

Ciudad Juárez— Aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo para iniciar un programa especial de regularización de vehículos “chuecos” en la franja fronteriza, organismos como la Asociación de Agentes Aduanales o Recaudación de Rentas Zona Norte aseguraron desconocer los pormenores de dicho proyecto, por lo que exhortaron a la ciudadanía en general a evitar especulaciones y esperar a que Gobierno federal defina “las reglas del juego”.

En el acuerdo firmado el sábado se instruye a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro del ámbito de sus competencias, a elaborar un programa que incentive a las personas físicas que residen en la región fronteriza norte, que comprende los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California Sur, a regularizar los vehículos automotores usados de procedencia extranjera.

Según el documento, este programa estará basado en el decreto vigente por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados. Asimismo, se pretende otorgar facilidades administrativas y, en su caso, la elaboración de un nuevo proyecto de decreto para regular la importación definitiva de vehículos usados que se encuentren en territorio nacional a la entrada en vigor del acuerdo.

Sin embargo, la aplicación de dicho programa especial mantiene las dudas de organismos como la Asociación Local de Agentes Aduanales (AAA) de Ciudad Juárez, ya que hasta el momento el Gobierno federal no ha definido las reglas claras de cómo se pondrá en marcha la regularización.

“Las secretarías de Hacienda y de Economía van a emitir las modificaciones al decreto que ya existe o en su caso publicarán uno nuevo, pero mientras eso pasa, todo lo demás está en el aire; hasta el momento a nosotros no nos han presentado nada. ¿Cómo le van hacer? No sé, aquí estábamos acostumbrados a que se nos avisara primero, así que hasta que se anuncien las reglas del juego actuaremos en consecuencia, todo lo demás son especulaciones, la invitación a la gente es a que no se deje guiar por lo que digan los diputados, ni los ‘pafos’; por lo pronto, lo único que existe es el decreto vigente”, comentó Nora Elena Yu, presidenta de la asociación.

Respecto al costo de 2 mil 500 pesos que se pretende dar al trámite de regularización, la representante de la AAA Juárez señaló que es importante que el Gobierno federal clarifique las cifras y explique qué pasará con los gastos relacionados con el IVA y otros impuestos, así como los requisitos que serán solicitados.

Lo anterior ya que en el decreto vigente la importación de un vehículo puede costar de 10 mil hasta más de 30 mil pesos, dependiendo del modelo del auto.

Por su parte, Eduardo Gutiérrez, subrecaudador de Rentas en la Zona Norte, aseguró que hasta el momento la dependencia no ha recibido información sobre cuál será la participación de dicha instancia en el proceso de regularización federal.

Actualmente, para registrar un automóvil ante dicha instancia estatal es necesario que el vehículo cuente con un pedimento de importación que acredite la legal estancia de la unidad, o bien, con la factura correspondiente, papeles que deberán ser presentados en original y copias, junto con licencia e identificación oficial del usuario y comprobantes de domicilio para dar de alta las placas.

Dicho trámite tiene un costo de 3 mil 089 pesos, siempre y cuando la factura esté a nombre del usuario, de lo contrario, si es endosada, además del precio anterior, se cobrará al usuario el cambio de propietario, el cual puede ir desde los 850 hasta los casi 6 mil pesos, dependiendo del modelo y marca del vehículo, según se informó.

Tan sólo de enero a septiembre del presente año, la Recaudación de Rentas Zona Norte registró un total de 30 mil 426 altas de placas en la franja fronteriza. Por su parte, el Módulo de Registro Vehicular indicó que hasta el pasado 15 de octubre, en Juárez se realizaron 24 mil 710 trámites de matrículas por primera vez.

De lo anterior, se especificó que 22 mil 469 trámites fueron para vehículos fronterizos y 2 mil 241 para autos nacionales. Durante los primeros 15 días octubre, se registraron mil 103 unidades, 1004 importadas y 99 mexicanas, mientras que en septiembre, se atendieron 2 mil 336 solicitudes de placas.

