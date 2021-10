Niña resulta lesionada tras choque; responsable se da a la fuga

Ciudad Juárez— Familiares de una niña de seis años de edad que resultó lesionada en un accidente automovilístico, piden ayuda de la comunidad para localizar a la conductora responsable quien se dio a la fuga sin brindar ayuda.

Verónica Becerra, abuela de la menor, de nombre Eileen Giselle B. R., dijo que la niña resultó con severos golpes en la cara y no puede abrir los ojos por lo que se cree que pudiera tener vidrios enterrados, la menor no cuenta con Seguro Social por lo que ha sido atendida de manera particular pero requiere estudios y ultrasonido.

Indicó que el choque ocurrió la tarde del domingo en el cruce de la avenida Óscar Flores y Bulevar Zaragoza.

La menor viajaba junto con su abuelo Eleazar Ramos en un vehículo Pontiac cuando la camioneta Dogde Durango color café, salió sin precaución del estacionamiento del centro comercial Gran Patio e impactó el vehículo, de la unidad descendió una mujer pero al ver que la menor estaba golpeada se dio a fuga, detalló.

Dijo que las personas que se encontraban en el lugar proporcionaron fotografías donde se aprecia que la camioneta porta placas EPB - 95-19 del estado de Chihuahua.

“Lo que queremos es que se haga responsable de lo que o ocasionó porque todavía dijéramos ‘se paró y les brindó ayuda pero no’, lo que hizo fue huir”, expresó.

Veronica hizo un llamado a las personas que conocen a la conductora o han observado la camioneta para que proporcione información.