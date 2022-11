‘Descabellado’ cobro al transporte pesado

Ciudad Juárez.— El gremio transportista local consideró como “descabellada” la propuesta del Gobierno municipal de cobrar una contribución de 5 mil pesos por unidad en 2023 para dirigir ese recurso al mejoramiento de calles.

“Al final del día pienso que es descabellado aumentar cualquier situación que afecte al sector que mueve la mercancía de las cosas que nosotros consumimos. Qué va a suceder, tendremos que aumentar nuestros costos de operación. 5 mil pesos al año no es cualquier cosa”, comentó Manuel Sotelo Suárez, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga.

A través de la Coordinación de Seguridad Vial, el Municipio cobrará el año próximo una contribución a los transportistas que circulan por la ciudad, como parte de un programa de control de unidades. El cobro ya existe en la Ley de Ingresos de este año: es de 5 mil pesos anuales, sin embargo, no se aplicó.

El artículo 73 de la Ley de Ingresos 2022 indica que por motivos de seguridad se establece un programa de control de las unidades de transporte de carga y sus choferes que circulan por la ciudad, con un costo de 5 mil pesos anual por unidad.

El dirigente aseguró que el Gobierno municipal no ha socializado el cobro entre los transportistas de la ciudad.

“El problema es que nos estamos dando cuenta de lo que quiere hacer el Municipio a través de la prensa. No estamos oficialmente notificados de lo que va a suceder. No me queda claro cuáles son las pretensiones del Municipio”, dijo.

“No sé en base a qué, si el cobro será a los que vienen de fuera y entren a Juárez. Cómo se va a llevar el control. Cómo vamos a estar seguros que esos ingresos se van a ir para mejorar las calles que dicen que estamos afectando”, agregó Sotelo Suárez.

El coordinador de Seguridad Vial, César Tapia, explicó que las unidades son sumamente pesadas y muchas de las veces son ellos quienes provocan daños, por lo que este cobro va en el sentido de que absorban también un gasto para poder circular, tal y como hacen los vehículos y transportistas particulares.

Dijo que el cobro será obligatorio para todos los transportistas y se podría hacer efectivo en las oficinas de Seguridad Vial y en las cajas del Municipio. El monto a cobrar estará analizándose con la Secretaría del Ayuntamiento, así como también todos los detalles de cómo sería el método de pago y cuándo.

Para ello deberá realizarse un padrón y lo recaudado iría directo a las calles: “prácticamente tener más apoyo para nuestras vialidades que tanto lo necesitan”, expresó.