Desde hoy, histórico desfase Juárez-El Paso

Ciudad Juárez.- Alrededor de 6 mil usuarios de la Línea Exprés, más de 15 mil transportistas, al igual que estudiantes y prácticamente cualquier usuario de los cruces internacionales en esta frontera –que registran 3.4 millones de ingresos a Estados Unidos al mes– se verán impactados con el desfase de horario que inició hoy entre Juárez y El Paso.

Esto sucede doce años después que se homologó por segunda vez el horario entre ambas ciudades hermanas, sólo separadas por el cauce del río Bravo.

“Yo creo que todos los juarenses nos veremos afectados, al menos los que tenemos familiares y actividades en El Paso. El 70 por ciento de los empleados que están dados de alta en el IMSS en Juárez tienen una relación directa o indirecta con la industria del comercio exterior”, dijo Manuel Sotelo Suárez, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga.

Tan sólo en esa parte de la cadena exportadora se verían afectadas las actividades de 400 empresas transportistas domiciliadas en Juárez, con más de 15 mil empleados que tendrán que modificar sus tiempos de entrada y salida, adelantó el dirigente.

La región no sólo mantiene relaciones comerciales, industriales y derrama económica con El Paso, sino también un estrecho intercambio cultural y de dinámica social.

En septiembre pasado se reportaron 3.4 millones de ingresos en los puentes internacionales de esta región, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los Estados Unidos.

En el caso de las entradas de viajeros, fueron casi 2.4 millones mensuales: 1.8 millones vehiculares, 464 mil 362 peatonales y 84 mil 526 de tractocamiones. En el mismo mes se registraron 1.07 millones ingresos por transporte.

Pegará cambio a estudiantes

“Hay muchas poblaciones que se impactarán de manera diferente, por ejemplo la estudiantil. El caso más numeroso de juarenses que van a El Paso a estudiar y muchos alumnos de primaria que vienen desde allá para estudiar aquí”, destacó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Mario Sánchez Soledad.

El dirigente apuntó que, en términos de la dinámica de la familia, se perderán tiempos que pudieron ser aprovechados en actividades por los tiempos que se invertirán en el cruce.

Un ejemplo es el que expuso el mismo Sánchez Soledad.

“Tengo un hijo que viene de regreso en un viaje y llega a la medianoche a El Paso y resulta que ya no será la medianoche para mí, será la una de la mañana. A esa hora en los puentes, me tocará la reducción de garitas abiertas. Para ir por él a la una de la mañana me tendré que ir a las 10 de la noche. No es una cuestión nada más adaptarse a levantarse a tal hora, el asunto es la armonización de los horarios”, comentó.

Desde las 02:00 horas de este domingo, la ciudad de El Paso cambió su horario atrasando el reloj una hora. Esta modificación provocará el desfase con Juárez, que mantendrá la hora del centro de México.

Adecuan esquemas para amortiguar el daño

El pasado viernes el Fideicomiso de Puentes Fronterizos anunció un nuevo horario de operaciones para empatarse con la vecina ciudad.

La Línea Exprés en el puente Lerdo-stanton, operará de lunes a viernes de 07:00 de la mañana a las 01:00 de la mañana del día siguiente; sábado y domingo de 09:00 de la mañana a las 01:00 de la mañana del día siguiente y en el puente Guadalupe-tornillo ubicado en el poblado de Guadalupe, el horario de operaciones será de domingo a sábado de 7:00 a 23:00 horas.