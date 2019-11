Dan último adiós al profesor Caldera en la UACH

Ciudad Juárez— El maestro Alfonso Caldera Negrete “regresó a casa”, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua le rindió un homenaje de cuerpo presente la mañana de este miércoles.

Antes de que el féretro ingresara a la explanada de la institución, alumnos caminaron detrás de la carroza para recordarlo como una persona deportista, que los motivaba a caminar y correr.

En el interior era esperado por su familia, alumnos, maestros, directivos y personal de la institución.

“Impactó nuestras vidas positivamente, su manera de enseñar era única, se preocupaba siempre por nosotros, hoy me falta un maestro, me faltaron clases, pero lo mucho que me dejó me alcanza para contarle a mis nietos”, expresó el estudiante Francisco Limón.

“Inmortalizó la frase 'si o yes', que significaba que en la vida no había más que sí o sí luchar por tus sueños”, agregó.

La primer guardia de honor fue montada por los directores y ex directores de la facultad, la segunda por los secretarios y la tercera por seis estudiantes.

“Así como fue con todos ustedes, fue con nosotros, su presencia irradiaba luz, vino al mundo con el propósito de dar amor”, expresó su hermana Domitila Caldera Negrete.