Ciudad Juárez— Un ambiente de luto es el que se vivió este martes en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua en esta ciudad, debido al fallecimiento del maestro Alfonso Caldera Negrete, catedrático de esa institución.

En la puerta principal de las instalaciones, así como en el exterior del edificio administrativo se colocó un moño negro, los alumnos regresaron a clases este martes después del día inhábil y de que el pasado viernes fuera confirmada la noticia del fallecimiento del docente, a quien aseguran, tenían la esperanza de encontrar con vida.

Frente a la camioneta pick–up del maestro, la cual dejó en el estacionamiento de la facultad, algunos alumnos colocaron un ramo de flores y dos veladoras.

“Ahorita que venía entrando a la escuela se me hace impactante y me duele, normalmente se acostumbra ver al profe sentado en una banca volteando a la calle o verlo pasar y se siente horrible saber que estás pisando donde en algún momento el profe pisó, yo estoy triste y me acongoja ese sentimiento porque después de todo tuve tres clases con él, lo conocí bastante, él me apoyó en un semestre para poder entrar, es tanto mi agradecimiento que sí duele su partida”, expresó Daniel Mendoza, estudiante de la FCPyS quien llegó a la institución vestido de negro.

“Aún es difícil procesarlo porque cuando se enteró de su desaparición al principio uno no piensa en eso, piensa que salió a un negocio o problema familiar porque normalmente se acostumbra ver al profesor caminando en la facultad, pero a todos se nos hizo muy raro no verlo en esos días, es muy difícil enterarnos de esta noticia, duele, duele mucho porque él ayudó a muchos alumnos dejó muchos aprendizajes, dio momentos muy felices, motivación y sobre todo fue una persona demasiado confiable”, agregó Leslie Paola Soriano, otra estudiante entrevistada.

Dijo que pese al dolor de su partida, les da un poco de confort que no hubiera sido víctima de un hecho violento, porque eso habría sido aún más difícil de aceptar.

Los directivos de la facultad aún no han confirmado la fecha en que se realizará el homenaje en sus instalaciones, ya que dependen de la decisión de la familia del maestro una vez que les entreguen en cuerpo.

Hasta el momento se ha indicado que una vez que se realice, los alumnos fueron convocados a vestir de blanco y llevar globos.