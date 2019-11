Espera comunidad universitaria homenaje al maestro Alfonso Caldera

Ciudad Juárez— La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), no tiene fecha aún para el homenaje de cuerpo presente para el catedrático de la institución Alfonso Caldera, encontrado sin vida la semana pasada en unos departamentos de la colonia Independencia I.

Tras seis días de búsqueda, luego de ser reportado por sus familiares como ausente desde el sábado 9 de noviembre, fue encontrado muerto dentro de un cuarto de la calle Presa Falcón, por agentes de la Policía Ministerial que recibieron avisos de malos olores dentro del inmueble.

Dos hermanas del maestro identificaron el cadáver ante la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte, pero no les entregaron el cuerpo hasta que concluyan los análisis de ADN debido al estado en descomposición en que fue localizado, informó el sábado pasado el fiscal Jorge Nava López.

Esta mañana, el director de la Facultad Abraham Paniagua Vázquez, señaló que aún no hay fecha para las honras al maestro de Inglés.

"La información que circula en redes es generada por estudiantes. Hasta esta hora no entregan el cuerpo de Alfonso a sus hermanas, se atravesó el fin de semana y el día no laborable por eso no han hecho la necropsia. Una vez entregado el cuerpo se programa el homenaje. Entendemos la consternación de los estudiantes y su ímpetu por organizar la ceremonia, pero primeramente debemos esperar a la entrega del cuerpo", manifestó.