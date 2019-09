Dan forma a la madera

Aunque las manos de Irma Magallanes, de 61 años, no habían trazado un dibujo, a su primer contacto con las gubias y la madera pudo moldear una flor en un cuadro.

Irma pertenece al grupo de 20 personas que toman el taller de tallado en madera, que por primera vez se ofrece en el Centro Comunitario Eréndira.

“Pensé que como ya era muy grande no me iban a aceptar, a mí me animó mi hijo, yo lo hice para no estar siempre en la casa, para tener una entrada de dinero más; no sabía que tenía esas habilidades, pero cuando inicié el curso poder hacerlo me motivó muchísimo”, manifestó Irma.

César Iván Barrón, responsable del centro, confirmó que es la primera vez que se lleva a cabo el taller de tallado en madera, que es gratuito y también otorga una beca de 2 mil 400 pesos que se entregará a los alumnos después de un mes, lapso que durará el curso.

La beca se entrega con el apoyo del Servicio Nacional de Empleo, del Gobierno federal y del Gobierno estatal, por medio del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech), dijo el responsable del comunitario.





Entrega de beca los motiva

Barrón informó que a los alumnos se les proporcionan las herramientas y el material necesario; además se les ofrece una plática para saber cómo vender su mercancía y el costo del producto.

Los alumnos, de edades entre 18 y 64 años, son provenientes de colonias cercanas como la Aztecas, El Granjero y de los fraccionamientos Parajes del Sur y Parajes de Oriente, ubicados en el suroriente de la ciudad.

Irma junto con su esposo José Antúnez, de 62 años, quienes viven en el fraccionamiento Oasis Sur decidieron inscribirse en el taller para mantenerse activos.

“Venimos para no estar nada más en la casa, aquí recibiremos un pago y a la vez aprendemos. Sí fue una gran motivación porque nunca nos habían dado una becas así, decíamos que ya estábamos grandes”, platicó Irma.

“Yo nunca había dibujado, no sabía nada de esto, no sabía que podía hacerlo, estoy muy contenta, mi esposo también; los dos parecemos niños que van a la primaria, venimos muy gustosos hasta con nuestro lonche al taller”, añadió Irma.

Las artesanías en madera que los alumnos elaboren serán exhibidas y puestas a la venta una vez que concluya el taller, comentó Barrón.

Las clases se ofrecen de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y el curso tiene un mes de duración.

“El taller ya se quedó aquí, es continuo, cada vez metemos papelería para que tenga más alcance; los alumnos que terminen ya no pueden entrar al mismo, estamos en gestión para que ellos entren a otros como al tallado de cristal o cocina que es también pagado”, confirmó Barrón.

El centro ofrece talleres de deportes, salud física, emocional y de autoempleo. Actualmente, ya se gestiona un taller de tallado en cristalería, danza, yoga y comida china, como parte de los programas de autoempleo que ofrece el centro comunitario, dijo el encargado.

Los interesados pueden acudir a las instalaciones del centro comunitario ubicado en la calle Puruándiro número 7903 o vía Facebook, en la página Comunitario Eréndira.

Los requisitos para ingresar a los cursos son zona acta de nacimiento, comprobante de domicilio, la Clave Única de Registro de Población (CURP), todos los documentos con doble copia. (Verónica Domínguez/El Diario)

