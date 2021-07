Excelente respuesta a vacunación en Tornillo; terminó hoy

La jornada de vacunación antiCovid-19 entre Index y autoridades norteamericanas en Guadalupe-Tornillo llegó a su final este viernes, por lo que se dejó de transportar a la gente rezagada desde las 09:00 horas. Algunos, como Dominga Fuentes ya no alcanzaron sitio en los autobuses, quedándose en incertidumbre.

La campaña –paralela a las de Gobierno– comenzó el martes, siguió el miércoles, jueves y culminó hoy beneficiando a más de 30 mil personas. Sin embargo, la población no vacunada resultó ser muy basta, puesto que, como la ciudadana, también llegaron más, entre ellos Rita, que no accedió antes al antígeno.

“Ya no alcanzamos cupo, ya nos dijeron que se acabó. Soy ama de casa, pero en mi familia todos trabajan y no tenía modo de transportarme, y como tengo dos criaturas chiquitas no había podido venir”, destacó. Igual que ellas, Francisco, tampoco pudo acceder al biológico esta ocasión y se quedó sin suministrárselo.

El doctor Lorenzo Soberanes Maya, vicepresidente de Salud de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) agradeció a las autoridades de Index, como Fabiola Luna, presidente, y Martín Flores, director, tal apoyo, recordando que se trata de una iniciativa de particulares con auxilio de funcionarios de los Estados Unidos.

“Agradecemos a Index por todo el apoyo brindado, el transporte, los refrigerios, todo fue de alta calidad. Aquí los que llegaron antes y se registraron son los que pudieron vacunarse. Lamentamos esta situación de que no se haya podido atender a todos, pero aun así rebasamos la meta de 24 mil dosis”, puntualizó.

Fue desde el pasado lunes que se lanzó la invitación a la comunidad que de forma previa no había podido suministrarse alguna fórmula contra el Sars-Cov-2. Los camiones salieron de diversos puntos, como Index, así como de maquiladoras y de diversos supermercados en este esfuerzo de empresarios y el vecino país.