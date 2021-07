‘La Feria es para quienes no pudieron ir a Cancún’

Ante las más de 50 mil firmas que se han reunido en la plataforma Change.org en contra de la Feria Juárez 2021, el alcalde Armando Cabada dijo que quien no quiera ir al evento que no vaya, y solicitó a los promotores de la petición no volver este tema clasista.

Agregó que la Feria es para los ciudadanos que no pudieron ir a Cancún o Mazatlán de vacaciones, que no han viajado en avión y que tampoco han ido a Disneylandia a disfrutar de los juegos mecánicos.

“No hagamos este tema un tema clasista, no lo politicemos, que es lo que están haciendo, no lo hagamos un tema discriminatorio”, mencionó.

Sostuvo que este tipo de eventos va dirigido a las clases populares, “es para gente que tiene la capacidad de llevar a su familia con un costo de 50 pesos por boleto, a poderse divertir en un espacio como éste”.

Aseguró que no cuestiona a quienes están preocupados por el tema de la salud, y por ello se está contemplando solicitar a los asistentes mayores de 18 años su código de vacunación contra Covid-19.

Agregó que solicitar el código de vacunación a los asistentes mayores de 18 años puede ser una medida adicional, para que exista la garantía de que será un evento seguro y saludable.

“Yo les digo a quienes están promoviendo esto que respeto su opinión, que no lo hagan clasista, que no lo politicen, porque estos eventos los aprovecha mucho más la gente que no tiene recursos económicos”, declaró.

Ciudadanos Juarenses Comprometidos lanzó el pasado lunes la petición “Que no se lleve a cabo la Feria Juárez 2021” a través de plataforma Change.org para reunir firmas de apoyo.

La solicitud se hizo el lunes y hasta ayer a las 19:00 horas había rebasado las 50 mil rúbricas.

“Quisiéramos que la Feria Juárez 2021 en Ciudad Juárez no se lleve a cabo en agosto del 2021 debido a que aún existen muchos contagios por Covid-19 en la frontera, consideramos que este evento aumentaría los casos y no avanzaríamos en la contención de la pandemia”, indica la petición.

El Cabildo autorizó el pasado lunes una partida de 5 millones de pesos para la realización de la Feria Juárez 2021, que se llevará a cabo del 12 al 29 de agosto en la Plaza de la Mexicanidad.

El alcalde Armando Cabada explicó que Juárez cuenta con las condiciones para realizarla por el alto nivel de vacunación entre sus ciudadanos, a la vez que cuenta con el aval de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado.

Sin embargo, el Colegio Médico de Ciudad Juárez calificó como irresponsable la realización del evento, entre contagios al alza y nuevas variantes del virus.

acastanon@redaccion.diario.com.mx