Consagró sus últimos años al sacerdocio

Cortesía / Dueño de una fábrica de muebles, y viajero del mundo, dejó todo por su vocación Cortesía / Jesús Figueroa (izquierda) con el obispo de Ciudad Juárez (centro) José Guadalupe Torres Campos

Ados años y siete meses de haberse ordenado sacerdote, falleció el vicario de la parroquia Santa María Magdalena, de Ciudad Ahumada, presbítero Jesús Figueroa Lucero, quien de acuerdo con la feligresía, se destacaba porque siempre estaba atento a las necesidades su comunidad.

El “Padre don Chuy”, como sus fieles le decían, llamó la atención porque después de ejercer como ingeniero mecánico y tener su propia empresa de fabricación de muebles, estudió el sacerdocio en el Seminario de Texcoco y en el Conciliar de Ciudad Juárez y se ordenó el 19 de marzo del 2018, a los 62 años de edad.

“A nombre de nuestro obispo, don José Guadalupe Torres Campos, y del Presbiterio de esta Diócesis, les informamos que el padre Jesús Figueroa, ‘Don Chuy’, ha sido llamado a la Casa Eterna del Padre”, dice el mensaje que ayer miércoles se difundió la Diócesis local en su página de Facebook.

De igual forma, en la parroquia Santa María Magdalena se dio a conocer el deceso de su vicario, por una enfermedad que lo aquejaba desde hace tiempo, a los 65 años de edad.

“Oremos por el eterno descanso del padre Jesús Figueroa, quien ha sido llamado al banquete eterno en la casa del Padre. Dios premie todo cuanto hizo de bien en esta comunidad y con quienes lo conocieron”, se leía en el mensaje.

“Jesús Figueroa era un exitoso empresario, y tras haber viajado a distintas partes del mundo, tener una buena posición económica y muchos bienes materiales, decidió ser sacerdote; a los 62 años de edad terminó su formación en el Seminario Conciliar de Ciudad Juárez”, dice una narración que sobre el presbítero dio a conocer el periódico Presencia, que edita la Diócesis de Ciudad Juárez.

Posteriormente, el 19 de marzo del 2018, fue ordenado sacerdote en una ceremonia presidida por el obispo José Guadalupe Torres Campos, celebrada en la parroquia El Señor de la Misericordia.

Trabajó 30 años en la ingeniería y en Juárez inició un taller de muebles, principalmente de cocina, y estaba ocupado llevando la vida, “pero siempre sentía la nostalgia de que hubiera sido un buen sacerdote”, dijo ‘don Chuy’ antes de ordenarse.

Inicialmente estuvo en el Seminario de Texcoco, en donde el rector le recomendó asistir al preseminario y según contó el padre éste le advirtió: “es una semana, aquí tienes la oportunidad de vivir la vida del Seminario, ver qué te parece, platicar con diferentes sacerdotes, pensarlo bien, rezarlo, orar, consultarlo con el Señor y tomar una decisión y al mismo tiempo nosotros conocerte y darte nuestra opinión”.

“Me gustó mucho ir y probarme una semana. Realmente me ayudó a tomar la decisión. Al final me dieron una carta de que sí me podían aceptar, como ya pasaba de 40 años, sólo que fuera enviado por el obispo de la Diócesis”, compartió Figueroa en aquella entrevista.

Después, el entonces obispo de Ciudad Juárez, Renato Ascencio León, hizo una carta en la que pedía al seminario de Texcoco que lo formaran en el sacerdocio.

Ingresó al seminario a los 54 años de edad y luego de dos años en Texcoco entró al de esta frontera, en donde terminó su preparación a los 62 años de edad.

El ‘Padre don Chuy’

*Nombre: Jesús Figueroa Lucero

*Edad: 65 años

*Padres: Jesús Figueroa y Gertrudis Lucero

*Formación sacerdotal: 8 años

(Seminarios de Texcoco y Cd. Juárez)

Graduación: Junio 2017

Ordenación: 19 de marzo 2018

Comunidad de origen: La Sagrada Familia (Ciudad Juárez)

Vicario: Santa María Magdalena (Ciudad Ahumada)

