Con kermés buscan ayudar al pequeño Elías a salvar su vida

Ciudad Juárez.— En apoyo al menor Elías Gómez, quien necesita de manera urgente reunir fondos para sus tratamientos y quimioterapias, la organización San Judas Tadeo invitó a la comunidad a que acudan a la kermés que se llevará a cabo este domingo a las 12:00 del mediodía, en beneficio del niño de un año y siete meses.

Elías fue diagnosticado con sarcoma de Ewing y es atendido en el Hospital Médica Sur, ya que no cuenta con Seguro Social, por lo que su familia ha efectuado distintas actividades como la venta de alimentos para costear tratamientos, quimioterapias y la cirugía que se le realizó el mes pasado y tuvo un costo estimado de 400 mil pesos, explicó la madre de Elías, Melisa Gómez Aviña.

PUBLICIDAD

‘Todo fue muy extraño’

“Empezamos con esto desde septiembre, todo fue muy extraño. El niño ya caminaba, él era un niño sano, él iba a la guardería y yo trabajaba… dejó de caminar de un día a otro, lo llevé a urgencias del Seguro Social y me dijeron que era una displasia de cadera derecha. No quedé conforme con el doctor y lo llevé con su pediatra; me dice que no era displasia de cadera derecha, que era Guillain Barré”, explicó.

Mencionó que el menor fue internado y a los pocos días le dio pulmonía. Fue entonces cuando le realizaron varios estudios y detectaron una masa en el tórax, y al efectuársele una biopsia le detectaron dicho cáncer.

Gómez Aviña explicó que el menor iba a ser trasladado a Torreón y prefirió pedir la alta voluntaria para que fuera atendido en Estados Unidos, pero al no contar con papeles tuvo que regresar a esta ciudad.

Tratamiento es muy caro

“Tengo que dejar pasar 69 días para aparecer en el sistema como no derechohabiente y el tratamiento es muy caro, estamos hablando de aproximadamente 80 mil pesos. Gracias a Dios se pudo cubrir, ya que se realizaron actividades, rifas, venta de comida con la ayuda de familiares y conocidos…”, mencionó.

La kermés arrancará a las 12:00 del mediodía en calle Granito #420 de la colonia Morelos.

Se pondrán a la venta gorditas, enchiladas, hamburguesas y más antojitos; además, grupos de danza y musicales amenizarán el evento benéfico.

Si desea apoyar esta actividad puede hacerlo mediante un donativo a la cuenta BBVA 4152 3140 2254 8807, a nombre de la organización San Judas Tadeo.

También puede comunicarse con la madre de Elías al (656) 103-0538 para obtener más información sobre el caso de su pequeño.

¡Únase a la causa!

QUÉ: Kermés por Elías

DÓNDE: C. Granito #420, Col. Morelos

CUÁNDO: Este domingo 2 de abril

HORARIO: A partir de las 12 del mediodía

• Habrá venta de antojitos, números de danza y musicales para amenizar el evento benéfico

• También puede apoyar mediante un donativo a la cuenta BBVA 4152 3140 2254 8807, a nombre de la organización San Judas Tadeo

• Si desea más información sobre el caso de Elías, puede comunicarse con su madre al (656) 103-0538