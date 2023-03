'¿De qué se trata?, ¿De buscar culpables?', reclama esposa de detenido por caso INM

Ciudad Juárez.- Daniel Goray Yosiaka, empleado del Instituto Nacional de Migración (INM) es otro de los servidores públicos federales que se encuentra detenido en las instalaciones de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), tras el siniestro en las instalaciones de la estación provisional el pasado lunes que cobró la vida de 39 migrantes y otros más lesionados, dio a conocer su esposa, la catedrática universitaria Fernanda Chacón Téllez.

Datos extraoficiales indican que son cuatro las órdenes de aprehensión cumplimentadas hasta el momento por la FGR, entre los servidores públicos detenidos se encuentra Rodolfo Collazo y Daniel Goray Yosiaka, ambos a cargo de la estación provisional donde ocurrió el siniestro y según sus familias, ninguno se encontraba en el lugar al momento del fatal incendio.

“Desde el día de ayer (miércoles) a medio día Daniel fue citado a declarar y hasta el momento no se me ha notificado nada. Interpuse un amparo para que lo dejaran comunicarse conmigo y solo recibí a las 04:00 horas del día de hoy una llamada en la que me dijo que lo dejaron salir para inmediatamente detenerlo con una orden en la que al parecer se le acusa de homicidio”, detalló en un pronunciamiento público.

La esposa de Goray Yosiaka expuso que las autoridades lo acusan por el incidente en el INM de Ciudad Juárez, donde lamentablemente fallecieron más de 30 seres humanos.

Expone que su esposo sí trabaja en el INM pero no estaba en horario laboral, no se encontraba en las instalaciones cuando ocurrió el incendio, es más, ¡no es el responsable de ese lugar! Estaba conmigo, en casa. No tiene responsabilidad alguna ni por omisión ni por decisión.

“¿De qué lo están acusando?”, cuestionó.

“¿De qué se trata?, ¿De buscar culpables solo para decir que ya detuvieron a los “responsables”?, planea.

Chacón Téllez aseguró que su esposo es un excelente papá, hijo, hermano, amigo y sobretodo es un mexicano honrado.

“Familia, amigos, compatriotas, pido encarecidamente su ayuda para que este mensaje llegue a quien deba llegar. Señor Presidente, ¡Por Dios! Apelo al sentido humanitario de sus políticas, también para quienes han servido con honradez a su gobierno y han apoyado para construir su proyecto de nación”, señala.