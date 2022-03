Colocan a fundadora de la Escuela de Enfermería en Rotonda de la Mujer Ilustre

La placa de la Doctora María Adriana Saucedo García se develó esta mañana en la Rotonda de la Mujer Ilustre.

Con una temperatura de un grado y sensación térmica de -3, la fundadora de la Escuela de Enfermería de 85 años acudió abrigada y en su silla de ruedas al homenaje que realizó el Ayuntamiento y la asociación Vamos Unidas por Juárez, el consejo de la Mujer Ilustre y el Ayuntamiento por su legado en la ciudad.

“Este día a pesar de lo frío que está, estoy muy contenta porque estoy recibiendo este inmerecido homenaje, si bien es cierto he tenido la oportunidad de dar algo de lo que yo soy, esos valores los traigo desde mi casa, desde mi hogar, donde mis padres me inculcaron que había que ayudar al prójimo como a ti mismo, a través del caminar en esta ciudad, hospitalaria, bella, la mejor frontera de México, donde viene gente de todas partes y me atrevo a decir que del mundo también, que venimos, llegamos y como el rock and roll nos quedamos”, manifestó.

La placa la develó la hija de la doctora, Adriana Saucedo y la presidenta del DIF, Rubí Enríquez

Al evento acudió la presidenta del DIF, Rubí Enríquez, regidores y funcionarios municipales, además de las integrantes de la asociación Vamos Unidos por Juárez.

La rotonda de la Mujer Ilustre se localiza en eje vial Juan Gabriel y avenida Sanders.