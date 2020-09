‘Cierre de la frontera tiene fines políticos’

Archivo/ El Diario de Juárez

El cierre de los cruces internacionales se podría extender hasta después de las elecciones en Estados Unidos –a celebrarse el 3 de noviembre–, pero antes de que termine el año, consideró el alcalde juarense Armando Cabada.

“Pasó de ser un tema de salud a un tema político”, mencionó.

El presidente municipal agregó que son muchas las versiones acerca de que la apertura será hasta que pase la elección en Estados Unidos.

La última fecha que se fijó para abrir los cruces es el 21 de septiembre, “yo creo, mi particular punto de vista es que esto se va a prolongar hasta que pase la elección, y que sí logren abrir antes de que termine el año; no le encuentro otro sentido, la verdad es que no hay una justificación para eso”, anotó.

El temor de que las largas filas para regresar a El Paso continúen hasta el fin de año corroe a los fronterizos, quienes se verían afectados por las medidas en aspectos que incluyen su economía y relaciones familiares.

Una publicación hecha en la frontera de Tijuana-San Diego desató consternación en las comunidades fronterizas, ya que señala que la restricción a viajes no esenciales se extenderá hasta diciembre.

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, negó que la posibilidad fuera cierta y aseguró que se trata de una mera especulación a la pregunta de una usuaria a través de la red social Twitter.

“Todo depende de la situación de salud pública en la zona fronteriza y nadie puede predecir cómo irá eso de aquí a diciembre”, dijo el diplomático a través de un tuit.

