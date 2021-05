Celebran su entrega en medio de la pandemia

Cortesía / Agustín auxilia en el quirófano Cortesía / Agustín Pacheco Ibarra

Con 31 años, Agustín Pacheco Ibarra ha dedicado un tercio de su vida a su gran pasión: ser enfermero, profesión que con orgullo desempeña en el Hospital 6 del Seguro Social, donde ayer pudo celebrar el Día Internacional de la Enfermería dando servicio a los derechohabientes.

La pandemia, si bien ha implicado un reto, confesó, no es un impedimento para los “héroes de la salud”, a quienes reconoció por su noble labor, en especial a aquellos que han perdido su vida debido al Covid-19, que de forma oficial han sido 123 en Chihuahua: 57 médicos, 41 trabajadores de apoyo y 25 enfermeros.

“Como muchas personas, me enfermé y fue una experiencia que no le deseo a nadie, porque también contaminé a mi mamá y a mi hermana… Seguimos las medidas de sanidad también en mi casa, pero uno no sabe cuándo se contagia, por eso se debe tener todavía mucho cuidado”, dio a conocer el servidor.

Apeló a la conciencia de la ciudadanía, pues –afirmó– la mejor manera de solidarizarse con todos ellos es prevaleciendo con sana distancia, higiene y cubrebocas para cortar las cadenas virales de transmisión y mitigar la embestida de la tercera oleada del SARS-CoV-2, que aún puede sorprender con otra elevación.

“La pandemia marcó una pauta, pues hay nuevos métodos de prevención. En el inicio había incertidumbre y con el paso del tiempo fuimos aplicando conocimiento, siempre con trato digno y calidez a las personas, y es de gran orgullo para nosotros poder seguir colaborando con la institución”, indicó Pacheco Ibarra.

De momento, la frontera suma 31 mil 384 casos de coronavirus; de éstos, 3 mil 322 han perdido la vida, de acuerdo con los datos oficiales facilitados por Secretaría de Salud. A nivel estatal, integrando éstos, van 66 mil 442 dolientes, de los que 6 mil 836 son víctimas mortales y 54 mil 660 han recobrado su bienestar.

“No hay que bajar la guardia, hay que seguir atentos, alertas y algo muy importante es que aunque la población esté vacunada, no está exenta de una reinfección. En tanto, quiero extender a nuestro gremio un reconocimiento a su amplia labor en esta contingencia sanitaria”, puntualizó el profesional del IMSS.

