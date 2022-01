Celebran misas con 30% de aforo

Luego del cambio a color naranja del semáforo epidemiológico ante la fuerte ola de contagios de Covid-19, las distintas parroquias han tenido que implementar rigurosos cuidados para evitar la propagación de este virus en los fieles.

El padre Eduardo Hayen, presbítero de la Catedral, explicó que ante esta situación se redujo el aforo a un 30 por ciento en todas las iglesias; por este motivo, se invitó a los fieles a no bajar la guardia y seguir cumpliendo con los protocolos de salud.

Pidió a los católicos continuar con el uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia, así como continuar con las oraciones y confiar en que próximamente bajarán los contagios de esta pandemia.

“No perder la esperanza de que todo esto va a pasar, confiamos porque muchos infectólogos dicen que la pandemia va a llegar a su fin y eso nos hace tener la esperanza. La invitación es también a protegernos con la vacuna por la propia salud y la de los demás, porque estaríamos mucho más desprotegidos sin las vacunas”, expresó el catedrático.

El sacerdote Eduardo Reyes, párroco de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que se localiza en el Porvenir, señaló que en el Valle de Juárez también se ofrecen las misas con un aforo limitado al 30 por ciento de asistencia.

“Aquí somos parroquias pequeñas y es un poco más fácil controlar esa situación” señaló.

Destacó que ante el incremento de contagios, son más los fieles que acuden a él para pedirle sus oraciones para sus familiares que están enfermos a causa de este virus. Por eso invitó a los creyentes a que sean más exigentes con los cuidados que piden las autoridades de salud.

“Esto todavía continúa, hemos aprendido a vivir con esta situación, pero eso no significa que olvidemos las medidas que son esenciales y básicas, no nos piden cosas que no podamos realizar, el cubrebocas es lo esencial y ayuda a prevenir esos contagios, Dios está orando pero también requiere de nuestra ayuda para poder salir de esto”, mencionó el padre Gary.

Con el fin de evitar contagios, los creyentes pueden sintonizar a partir de las 12:00 del mediodía, a través de las redes sociales de la Diócesis de Ciudad Juárez, la Santa Misa de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe.