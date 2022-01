Atienden directivos de Educación estatal a empleados de Cecytech

Ciudad Juárez— En una reunión que comenzó a las 10 de la mañana, el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech), Ricardo García, el titular de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), Javier González Mocken y de la Secretaría de Hacienda, José de Jesús Granillo, atienden la demanda que a nivel estatal realizan los empleados sindicalizados del subsistema, informó Maurilio Fuentes, subsecretario de la SEyD Zona Norte.

Con la consigna de no permitir el acceso a las oficinas, esta mañana los trabajadores sindicalizados del Cecytech en Ciudad Juárez bloquearon los accesos a las oficinas de Gobierno del Estado, ubicadas en Pueblito Mexicano, porque no se les ha realizado el pago de sus prestaciones a pesar de que en diciembre del año pasado el secretario de Educación acordó que los adeudos serían liquidados.

Sin embargo, además del adeudo de la segunda parte del aguinaldo, el retroactivo del incremento salarial y bonos por diversos conceptos, este mes se sumó el pago de la nómina, situación en la que se encuentran todos los empleados del subsistema de nivel medio superior que laboran en 23 planteles distribuidos en diversos municipios de la entidad, de los cuales seis se localizan en Ciudad Juárez.

“Nosotros ya no queremos negociación, nosotros ya queremos una solución, se nos deben pagos desde el año pasado, incluso la nómina del 15 de enero no ha sido cubierta, ahorita estamos a 17. Ya tienen conocimiento las autoridades, no cumplieron con los compromisos que hicieron”, dijo la maestra Adriana Galaviz, quien desde las 7 de la mañana protesta en el exterior de Pueblito Mexicano, en espera de que autoridades educativas salden la deuda.

El retraso en los pagos comenzó a registrarse al inicio de la administración pasada, cuando año con año se les dijo que por malas condiciones financieras recibirían sus pagos correspondientes en fechas posteriores, pero es la primera ocasión en la que el retraso se aplaza por meses y en el que no se respetan los acuerdos establecidos, señaló la docente.

“El detonante de esto son los recursos financieros. Sabemos la situación en la que está ahorita el Estado, sabemos cómo recibió la gobernadora el Estado, pero ya fuimos bastante compresivos, incluso a otros subsistemas ya les fueron pagados… Ahorita el secretario Mocken nos dijo que el día de hoy se van a cubrir y nosotros vamos a estar aquí hasta que se haga”, dijo la maestra Galaviz.