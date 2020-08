Buscan a mesero que fue 'levantado' frente a su familia

Cortesía

Ciudad Juárez.- Fabián Hernández Camacho, de 33 años, mantuvo por varios meses la sana distancia con su padre a causa del Covid-19, pero el 6 de agosto no soportó las ganas de verlo y acompañado de sus tres niñas fue a visitarlo a su casa.

“Solo estuvo en el lugar equivocado, de una salida a ver a su padre después de meses se volvió una tragedia”, llora Jazmín, hermana gemela de Fabián y quien ha emprendido la búsqueda de su amado cuate, como ella lo llama.

Fabián es mesero, siempre le ha gustado la atención al público. Por la pandemia, como muchos otros meseros fue descansado y ante la necesidad económica por mantener a su familia, decidió emplearse en una empresa refresquera.

Ya tenía varios días trabajando y el jueves 6 de agosto fue a visitar a su padre, quien padece una discapacidad que le impide caminar, y decidieron acudir a una tienda de conveniencia para comprar alimentos y hacer de comer juntos.

Fabián, su padre y las niñas se fueron a un súper cercano, cuando regresaban él se bajó del auto para comprar una botella de agua y a punta de pistola fue ‘levantado’ por varios hombres.

“Fue por la secundaria en Anapra, ahí fue a una tienda y se bajó a comprar agua, lo obligaron a irse con ellos y cuando lo subieron al otro vehículo a mi papá le dijeron que se tapara. Él lo único que hizo, porque tenía a las niñas fue decirles ‘no le hagan nada a mi chavo, se los encargo mucho”.

Pese a su discapacidad y con las pequeñas en shock, el padre de familia logró llegar a su casa para avisar de inmediato al resto de su familia.

Este mediodía la esposa y hermana acuden ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer la denuncia de hechos por privación ilegal de la libertad.

Desde el pasado jueves han pedido el apoyo de la ciudadanía para tratar de localizar a Fabián.

“Levantaron a mi hermano y no saben el dolor que siento. Jamás me imaginé pasar por esto. Créanme que él no se lo merecía y no es porque sea mi hermano, mi padre Dios sabe que él sólo se dedica a trabajar, a sus niñas a su esposa. Sólo estuvo en el lugar equivocado, de una salida a ver a su padre, después de meses, se volvió una tragedia”, narra Jazmín en la publicación que compartió en redes sociales.

Junto al puntito “de la esperanza”, que deja cada usuaria para que no se pierda la publicación, otras mujeres le dejan palabras de aliento, otras breves oraciones y algunas más comparten su dolor por vivir situaciones similares a causa de la desaparición forzada de un ser querido.

“Yo sólo pido que recen por él, por mi cuate Fabián, para que esas personas vean que se equivocaron y no den un dolor a una madre, si yo me siento morir, no me imagino el dolor de mí madre. Sólo quiero decirles que abracen a sus hermanos porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean”, expresa Jazmín en su mensaje público.

En Chihuahua, de acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Estatal de Búsqueda, son 2 mil 786 personas desaparecidas entre hombres y mujeres.

El pasado viernes, el encargado del restaurante donde laboró Fabián le llamó para decirle que tenía nuevamente su empleo y que lo esperan para trabajar. También su esposa, hijas y padres lo esperan, dice Jazmín.

“Hermano, jamás olvides que te amo y que te voy a esperar aquí para volverte abrazar y decirte que te amo y que siempre voy a estar para ti así como lo hice hasta la fecha. Por favor regrésenlo ya”, implora.