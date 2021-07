Aún hay lugares en preparatorias

Ciudad Juárez.- El centro de llamadas que la Secretaría de Educación y Deporte (SEYD) puso a disposición de los aspirantes a cursar la preparatoria que no obtuvieron un lugar en el plantel de su elección, aún continúa operando para ubicarlos en escuelas con espacios disponible.

Hasta el día de ayer se habían comunicado 160 estudiantes que por diversos motivos no han conseguido lugar en alguno de los 13 subsistemas educativos de la entidad; entre las razones están no haber realizado el examen diagnóstico o no haber quedado en el plantel elegido, incluso algunos solicitan la reubicación porque cambiaron de residencia o tienen una discapacidad, informó la Secretaría.

Las personas interesadas tienen hasta el viernes 30 de julio para comunicarse al número telefónico (614) 429-3300, extensiones 21012, 21013 y 21061, el cual está habilitado en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes.

Los resultados de los exámenes de admisión se publicaron el viernes 16 de julio, y ante la posibilidad de que algunos aspirantes no obtuvieran un lugar en su primera opción de escuela, la autoridad educativa dio a conocer los planteles que aún cuentan con espacios para recibirlos.

En Ciudad Juárez hay lugar en los planteles 5,

7, 16, 19 y 23 del Colegio de Bachilleres (Cobach); en los 7, 9, 11, 14, 22 y 23 del Colegio de Estudios

Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech); así como en el

Conalep Juárez I y II; además en el subsistema de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial hay espacio en el CBTIS 269.

En el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAYT) hay disponibilidad en los 8689, 8688, 80121 y en el telebachillerato comunitario 86148, mientras que en las preparatorias del Estado se cuenta con lugares en las números 8401, 8420 y 8404.

También se cuenta con espacios disponibles en los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) ubicados en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (Cetis) número 61, así como en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 19 y 121.

“También se oferta la modalidad no escolarizada a través del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA) del Cobach, en la preparatoria abierta del SPAYT y en el sistema de prepa en línea de la Secretaría de Educación Pública (SEP)”, informó la dependencia.