Rutas migrantes, cada vez de mayor peligro

Ciudad Juárez— Después de semanas de vivir en casas de seguridad tras ser abandonados por los ‘polleros’ mientras eran trasladados por la ciudad, o cuando estaban a punto de cruzar la frontera, mil 165 migrantes han sido detectados por las autoridades mexicanas durante los últimos 50 días en Ciudad Juárez y el Valle de Juárez.

Se trata de personas originarias de Ecuador, Honduras, Guatemala, El Salvador y distintos estados de México, 608 de ellas detectadas por las secretarías de Seguridad Pública Municipal y Estatal (SSPM y SSPE) en 14 casas de seguridad ubicadas en las colonias Ampliación Felipe Ángeles, Ampliación Fronteriza, Lomas de Poleo y Granjas de Chapultepec, así como en los poblados de Barreales y El Porvenir, en el Valle de Juárez.

De acuerdo con sus propios testimonios y los informes de las autoridades, estas personas han sido localizadas en hacinamiento, en condiciones insalubres, amenazadas en algunos casos, deshidratadas y mal alimentadas.

El sacerdote Francisco Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante, lamentó que el cierre de la frontera de Estados Unidos y la implementación del Título 42 –expulsión exprés de los migrantes a México bajo el argumento de que significan un riesgo para la propagación del Covid-19– los estén orillando a tomar rutas más peligrosas y buscar la ayuda de los traficantes de personas.

“Definitivamente la gente viene huyendo, traen toda la bronca psicológica, emocional, y claro que ellos se avientan con los coyotes; no pueden ver más allá, no pueden ver el peligro, y cuando les preguntan si estaban secuestrados, dicen que no, dicen: ‘no me obligaron’. Pero estamos en una pandemia y desde el punto de vista de derechos humanos es una violación que los tengan así”, señaló el sacerdote.

Según lo informado a través de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, dentro del operativo denominado “21 Ciudades Prioritarias” los migrantes han sido encontrados en grupos de 140, 66, 42, 20, 18, 93, 53, 24, 27, 38, 16, 10, 19 y 52 personas, el primero de los grupos, y el más numeroso, en un espacio de 5x5 metros cuadrados.

Durante su rescate, los migrantes centroamericanos narraron que tenían hasta un mes en el pequeño cuarto de madera, a una temperatura de más de 38 grados centígrados que se vivió a mitad de junio en la ciudad, sin poder salir al patio, y aseguraron que tenían que pagar 20 pesos por cada botella de agua de 500 mililitros que bebían, además de comer en ocasiones sólo cuatro tortillas al día.

Los migrantes también afirmaron estar amenazados para no hablar y que los vecinos no se dieran cuenta de que se trataba de una casa de seguridad. Otros dijeron ya no querer cruzar la frontera, pese a que habían pagado cerca de 100 mil pesos para hacerlo, pero que para regresar tenían que pagar 35 mil pesos más a los “coyotes”.

No denuncian

“Pero al preguntarles dicen que no estaban ahí contra su voluntad. Sin embargo, si lo ves desde punto de vista de la pandemia, de salud, de lo humano, aunque no hay una queja por secuestro, algo jurídico o una denuncia, es una clara violación a los derechos humanos que los tengan ahí a todos juntos, en un solo baño, sin sana distancia”, destacó Calvillo.

De los hallazgos en viviendas, registrados durante los 30 días de junio y los 20 de julio hasta el martes, diez han sido por parte de la SSPM en la ciudad y cuatro más por la SSPE, en el Valle de Juárez.

En los mismos 50 días sumaron mil 165 los migrantes que han sido rescatados o retenidos por elementos preventivos o de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mismo lapso en el que han sido detenidos 23 ‘coyotes’ o ‘polleros’, como se les llama a los traficantes de personas.

De acuerdo con el reporte de la SSPM, durante junio fueron 431 los migrantes rescatados, aunque algunos fueron interceptados al momento de intentar cruzar la frontera, en donde también se dio el aseguramiento de una escalera hechiza.

En ese mismo mes la Sedena reportó que presentó ante el Instituto Nacional de Migración (Inami o INM) a 223 personas que intentaban pasar de manera ilegal a Estados Unidos, además de localizar y destruir nueve escaleras hechizas.

En julio, Sedena ha reportado la retención de 87 migrantes más, a quienes entregó a las autoridades migratorias, además del hallazgo de diez escaleras hechizas más en la frontera, las cuales serían utilizadas para cruzar a personas a través del muro o la malla fronteriza.

Por su parte, durante los primeros 20 días de julio la SSPM informó del rescate de 327 migrantes, entre ellos un guatemalteco de 22 años que fue privado de su libertad por varios hombres y una mujer.

La liberación del centroamericano se logró luego de que elementos preventivos atendieron a un llamado de emergencia al teléfono comunitario de la Estación de Policía del Distrito Valle, en el que reportaron que en el cruce de las calles Costa del Sol y Acacias del fraccionamiento Parajes de San José había una persona privada de su libertad. Al arribar al lugar se localizó al centroamericano atado de pies y manos, pidiendo ayuda a gritos.

Este mes la SSPE también ha informado sobre el hallazgo 97 migrantes en cuatro predios de Barreales y El Porvenir.

En julio también 25 migrantes, en grupos de 11, cuatro y 10 personas, han interceptado a los agentes municipales para pedir ayuda porque no tenían dónde pasar la noche, entre ellos cuatro menores de edad no acompañados. Además, 35 personas más fueron rescatadas por policías municipales y agentes de la Patrulla Fronteriza de la corriente crecida del río Bravo, 30 de las cuales fueron albergadas en Juárez y cinco más rescatadas del lado estadounidense.

